Mcdonald’s "si trasforma" in Apple Store/ Novità anche per il McRoyal Deluxe: carne fresca

Mcdonald’s "si trasforma" in Apple Store/ Novità anche per il McRoyal Deluxe: ora conterrà solamente carne fresca. L'azienda americana cambia strategia

Il nuovo McDonald's di Chicago

Cambia la strategia di McDonald’s, la nota catena di fast food americana diffusa in ogni parte del mondo. Per sopperire al lieve calo nelle vendite degli ultimi anni, la multinazionale degli hamburger ha deciso di regalarsi una nuova veste estetica, e nel contempo, di rinnovare anche l’offerta gastronomica. La conferma del nuovo restyling arriva dall’ultimo punto vendita McDonald’s aperto a Chicago, negli Stati Uniti, un negozio che sembra più un Apple Store rispetto ad un fast food. A discapito degli altri punti vendita infatti, quello della città ventosa, (ancora in fase di realizzazione) sarà caratterizzato da molto vetro, legno e tanto verde, per uno stile architettonico moderno e completamente differente rispetto al passato.

NOVITA’ PER IL MCROYAL DELUXE

Nel dettaglio sono ben 70 gli alberi presenti all’interno del negozio, mentre la famosa M gialla, simbolo del fast food, pende dal soffitto in vetro trasparente. Obiettivo del Ceo Esterbrook, costruire un McDonald’s migliore per i clienti e nel contempo anche per la comunità in cui sorge. Ma le novità, come anticipato sopra, non finiscono qui, visto che l’azienda ha intenzione di cambiare anche i panini. Il Quarter Pounder, che in Italia è venduto come McRoyal Deluxe, cambierà forma e verrà prodotto per la prima volta con hamburger freschi, ovvero, carne mai sottoposta al congelamento. Chissà se questa nuova strategia funzionerà.

