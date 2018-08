Tria: “Italia non cerca acquirenti del debito pubblico”/ “Il giudizio degli investitori si rafforzerà”

Giovanni Tria, missione in Cina: “Italia non cerca acquirenti del debito pubblico. Il giudizio degli investitori si rafforzerà”. Le ultime notizie sul ministro dell'Economia

27 agosto 2018 Silvana Palazzo

Giovanni Tria (Foto: LaPresse)

L'Italia non cerca acquirenti del debito pubblico: a dirlo è il ministro dell'Economia Giovanni Tria, che oggi inizia la sua visita in Cina. In un'intervista a China Radio International ha spiegato che la tesi della Cina come nuovo investitore del debito italiano non corrisponde al suo pensiero. «Obiettivo della missione è rafforzare i rapporti economici tra i due Paesi, non certo cercare compratori per i titoli del debito pubblico». L'Italia dunque non ha questo problema. «Gli investitori cinesi valuteranno se acquistare i titoli italiani, esattamente come gli investitori di altri paesi o italiani». E chi lo ha fatto finora non si è pentito, afferma Tria. «Sono fiducioso che il giudizio positivo sulla stabilità finanziaria dell'Italia si rafforzerà nel momento in cui si concretizzerà la politica di bilancio del governo italiano». Nella sua visita avrà incontri istituzionali con il ministro delle Finanze Liu Kun e il governatore della People's Bank of China e molti altri rappresentanti delle autorità finanziarie e monetarie cinesi.

TRIA: “ITALIA NON CERCA ACQUIRENTI DEL DEBITO PUBBLICO”

Nell'intervista rilasciata a China Radio International il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha ricordato come negli ultimi anni «i rapporti di collaborazione e commerciali si sono intensificati» tra Italia e Cina. Tria ha spiegato la visita del presidente Mattarella dello scorso anno «ha dato nuovo impulso al dialogo» e la missione dell'attuale governo «è in continuazione ideale con essa». I recenti progressi registrati nell'economia cinese possono generare ulteriori opportunità. Sono in crescita gli scambi commerciali e c'è «ampio spazio per aumentare gli scambi nei campi culturale, dell'istruzione e della ricerca scientifica». Il ministro dell'Economia ha parlato anche delle politiche protezioniste che non giovano all'economia e danneggiano tutti i paesi coinvolti. «È bene quindi sviluppare un dialogo che consenta di superare ogni incomprensione e rafforzare il libero scambio», ha commentato Tria in merito alla politica protezionistica americana e sulle tensioni commerciali Usa-Cina.

