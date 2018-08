BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Per Piazza Affari tornano i dati dall'Italia (28 agosto 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari comincia a intravvedere i 21.000 punti. Diversi i dati macroeconomici in agenda oggi. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

28 agosto 2018 Lorenzo Torrisi

Lapresse

PER PIAZZA AFFARI TORNANO DATI DALL’ITALIA

Saranno diffusi alcuni dati macroeconomici interessanti nella giornata di oggi. Si comincia alle 10:00, con la fiducia di consumatori e imprese per il mese di agosto in Italia. Alla stessa ora, sarà comunicato l’aggregato della massa monetaria M3 europa relativa al mese di luglio. Nel pomeriggio, dagli Stati Uniti alle 14:30 giungerà il dato sulla bilancia commerciale di luglio, mentre alle 16:00 sarà reso noto l’indice di fiducia dei consumatori relativo ad agosto. A Piazza Affari Brunello Cucinelli diffonderà i dati sul secondo trimestre dell’anno. Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,27%, a quota 20.797 punti. Pochi i titoli che hanno fatto segnare un ribasso degno di nota. Tra questi Unicredit, che ha ceduto l’1,36%, e Recordati che ha perso quasi un punto percentuale.

Tra i rialzi, invece, svetta il +3,46% di Fca, che ha fatto meglio di Moncler (+1,8%), a lungo tra i migliori della seduta. Spunto sopra il punto percentuale anche per Tenaris (+1,75) e Stm (+1,6%). Atlantia ha messo a segno un +0,9%, mentre Ferrari ha chiuso in parità. Fuori dal listino principale si segnala il rally di Juventus FC, che ha guadagnato il 16,4%. Lo spread tra Btp e Bund è sceso, ma resta sopra i 279 punti base.

© Riproduzione Riservata.