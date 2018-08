Ryanair, firmato il primo contratto collettivo dei piloti/ Prima volta in Europa per la compagnia irlandese

Ryanair, firmato il primo contratto collettivo dei piloti: prima volta in Europa per la compagnia irlandese. Soddisfatta l'associazione Anac per il traguardo raggiunto

Svolta in casa Ryanair. Nelle scorse ore i piloti in Italia della compagnia hanno raggiunto un accordo con la stessa azienda irlandese per sottoscrivere il primo Contratto Collettivo di Lavoro. Un traguardo raggiunto dopo ben 8 di mesi di trattative: «Un avvenimento storico per il vettore irlandese – spiega l’Anpac attraverso un’apposita nota - in quanto il contratto collettivo di lavoro di diritto italiano sottoscritto è anche il primo contratto collettivo di lavoro del personale navigante di Ryanair siglato in Europa». Stando a quanto aggiunto dall’associazione, l’accordo è stato sottoscritto dalla maggiore parte dei 300 piloti associati.

RICONOSCIUTO ANCHE IL TFR AI PILOTI

Ryanair, si legge su Repubblica.it, grazie a questo accordo riconosce a tutti i propri dipendenti quanto previsto dall’Italia in merito al Tfr, introducendo il Fondaereo. «fondo previdenziale complementare contrattuale, della contribuzione a Sanivolo, cassa di assistenza sanitaria integrativa, del pagamento dei contributi previdenziali e del riconoscimento pieno delle tutele sociali per maternità e paternità». Stando a quanto afferma l’associazione, servirà comunque l’intervento del ministro dell’economica e dei trasporti, per finalizzare l’accordo in termini fiscali.

