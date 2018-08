Sardegna a rischio blackout digitale completo/ Ultime notizie: due cavi dati fuori uso, ne resta solo uno

Sardegna a rischio blackout digitale completo. Ultime notizie: due cavi dati fuori uso, ne resta solamente uno, di proprietà della Telecom. Se dovesse rompersi anche l'ultimo...

Sardegna a rischio blackout digitale completo

Rischia il completo black out digitale la Sardegna. La splendida isola è collegata al traffico dati, per dirla in maniera banale, ad internet, attraverso tre grossi cavi provenienti dal continente. Peccato però che due di questi siano stati tranciati o abbiano smesso di funzionare. Il primo, quello che collega Olbia a Civitavecchia, è stato tagliato in alto mare poco dopo il ferragosto di quest’anno e non è ancora stato riattivato. Ieri mattina, attorno alle ore 11:30, ha invece smesso di funzionare quello che unisce Cagliari a Mazara del Vallo, in Sicilia. Come ricorda La Nuova Sardegna, rimane solamente un cavo in funzione, di proprietà della Telecom.

SE SI ROMPESSE ANCHE L’ULTIMO CAVO…

Se per puro caso anche l’ultimo collegamento dovesse saltare, a quel punto la Sardegna piomberebbe in un blackout digitale senza precedenti, con i residenti dell’isola che sarebbero tagliati fuori dal mondo: niente e-mail, niente social network, niente siti internet, niente Sky on demand, giusto per citare qualche esempio banale. Si pensi ai danni che verrebbero causati alle aziende e alle comunicazioni, e anche per questo la società di telefonia e internet, Stel, ha presentato un esposto alla magistratura.

