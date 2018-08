Benzina e diesel: i rincari già calmati al ritorno dalle ferie/ Ecco il prezzo medio dei due carburanti

Benzina e diesel: i rincari al ritorno dalle ferie già calmati - Pixabay

Tornano a calmarsi i prezzi dei carburanti nazionali. Dopo che ieri si erano verificati dei rincari, nella giornata di oggi la benzina e il diesel si sono stabilizzati, non confermando quindi le previsioni nere di alcuni circa una continua ascesa dei costi del carburante. Nella giornata di ieri, Eni, Tamoil, Italiana Petroli e IP, avevano aumentato di un centesimo la propria benzina e il proprio diesel, ma per oggi non si sono registrati ulteriori interventi sui prezzi, come fanno sapere i colleghi dell’agenzia Ansa. Nella giornata di sabato 25, in concomitanza con il contro-esodo, era invece toccato alla Q8, aumentare di un centesimo il costo della benzina, il primo aumento dal 10 agosto.

I PREZZI MEDI DI BENZINA E DIESEL

Stando ai dati elaborati dal Quotidiano Energia, in merito ai prezzi comunicati dai gestori dell’Osservaprezzi carburante del Mise, il prezzo medio della benzina in modalità self è pari a 1.633 euro per litro, con variazioni che vanno dagli 1.616 euro per i no-logo, fino agli 1.649. Il diesel continua invece a costare di meno, e precisamente una media di 1.506 euro a litro, con oscillazioni da 1.490 (no-logo) a 1.525. Ovviamente maggiori i costi per il “servito”, con una media che sale a 1.758 per la benzina, e a 1.635 invece per il diesel.

