CONCESSIONE AUTOSTRADE/ Il "peccato originale" che gli italiani continuano a pagare

Ancora non sono stati pubblicati i documenti più vecchi sulle concessioni autostradali. Forse è con questi che si può capire l'origine degli extraprofitti dei privati. PAOLO ANNONI

29 agosto 2018 Paolo Annoni

La pubblicazione dei nuovi documenti sulla concessione autostradale di Atlantia non ha dato tutte le risposte a chi si interroga sulla enorme creazione di valore che è stata determinata dalla gestione della principale rete autostradale italiana. All'appello, sia sul sito della società che su quello del ministero, mancano i documenti più vecchi, quelli di fine anni '90 inizio anni 2000 con cui si è prolungata la concessione al 2038. Ci rendiamo conto che questa rincorsa al documento possa essere difficile da capire, ma è fondamentale per chiunque voglia fare un lavoro serio sulla questione. Non è "bello" che i documenti escano con il contagocce solo dopo una tragedia e che si sia obbligati a una ricerca archeologica su un bene che rimane pubblico.

Più scaviamo, più ci convinciamo che quello che è successo, in termini economico-finanziari, è il prodotto di un vizio che sta all'origine della concessione. Chi ha pensato la concessione non ha introdotto alcun elemento di correzione rispetto ai piani finanziari. I piani finanziari in cui si assume un certo rendimento per gli investimenti e un certo traffico possono essere, ovviamente, smentiti dalla realtà. Il mondo che circonda l'autostrada può cambiare anche radicalmente e così le condizioni economiche generali. Negli ultimi 20 anni ci sono state almeno quattro fasi che hanno determinato un prima e un poi nella storia economica e non solo: l'introduzione dell'euro con inflazione e crollo del costo del debito, l'11 settembre 2001, il fallimento di Lehman nel 2008 e la crisi dei debiti sovrani nel 2011-2012.

La questione è questa: cosa succede se cambiando lo scenario economico il concessionario si ritrova con un extraremunerazione, per esempio perché il costo del debito crolla (2008-2018), perché il traffico è molto migliore delle stime (periodo 1997-2002) o perché c'è una deflazione sostanziale? La questione non è affatto banale, perché per la natura dell'attività gestita dal concessionario stradale la società ha una capacità estrema di imporre il proprio prezzo sull'utente. Siccome l'autostrada è un monopolio e siccome non ci sono alternative, l'utente pagherà sempre e non è nella condizione di trovare un'alternativa. È come se si decidesse che il prezzo dell'acqua è un euro al litro e poi improvvisamente il Pil scende del 10% all'anno; il consumo di acqua continuerà a quel prezzo anche se salari e costi sono scesi enormemente.

L'origine del problema è la divaricazione che si crea tra previsioni del piano e realtà quando non c'è alcun meccanismo di correzione. Così i rendimenti oltre il 10% degli ultimi 5 anni sono stati mantenuti anche con un costo del debito sotto il 2% e un'economia a pezzi; l'extraprofitto determinato da un traffico inelastico è rimasto nelle tasche dei concessionari con gli utenti che si ritrovano una tariffa, in alcuni casi, sempre più proibitiva. Per Atlantia il caso è diverso e l'origine dell'extraremunerazione risale probabilmente agli accordi originari, quelli di fine anni '90 inizio anni 2000, che nessun Governo, non si comprende per quale motivo, ha voluto correggere o affrontare. Nemmeno quando diventava chiaro che il concessionario si sarebbe ritrovato con una remunerazione considerevolmente superiore a quella, già generosa, delle previsioni.

Su un bene come le autostrade che è vitale per l'economia e che l'utente, soprattutto se industriale, non può non pagare, si deve immaginare una pressa del pubblico, come controllo e come capacità di aggiustamento rispetto al mutare delle condizioni macro, molto più stretta di quella che c'è ora. Non è giustificabile che su un monopolio così fondamentale si generino extraprofitti colossali pagati dall'utente che non ha alternative.

Come si possa correggere questa impostazione è una questione non banale; come minimo vorremmo la massima trasparenza sulla storia dei rapporti tra concedente e concessionario. Una cosa è certa: se lo Stato non riesce a darsi uno schema efficace con cui controllare e arginare il privato concessionario, allora la statalizzazione diventa un'opzione seria; non perché sia il meglio in senso assoluto, ma semplicemente perché è comunque meglio di quello che abbiamo visto finora. Dato che la rete è statale e solo data in concessione per un certo numero di anni, non è accettabile che questo "prestito", di un'attività sostanzialmente senza rischio, possa determinare l'esplosione delle tariffe, al punto che ormai certe tratte del nord sono un vero e proprio lusso, o profitti da capogiro per chi le gestisce con i concessionari italiani che si ritrovano con tali risorse da lanciarsi in campagne di acquisizioni miliardarie in giro per il mondo.

Si è perso per strada o in questo caso sull'autostrada, l'interesse dell'utente e più in generale dello Stato e del sistema-Paese. Privato sì, extraprofitti o extratariffe no.

