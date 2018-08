Genova, Intesa cancella i mutui delle case inagibili/ Prima buona notizia per gli abitanti della zona rossa

Sicuramente una splendida notizia per tutti gli sfollati di Genova dopo che è crollato il viadotto Morandi: Intesa Sanpaolo e Deutsche Bank, hanno infatti deciso di cancellare i mutui contratti dai proprietari delle case che si trovano nella cosiddetta “zona rossa”, quella al di sotto del ponte, e che a breve dovrebbero essere abbattute. La prima iniziativa degli istituti bancari era stata quella di congelare le rate del mutuo, ma dopo l’emergenza, i vari contraenti avrebbero dovuto ricominciare a pagare. Ora la grande novità, con la banca Intesa che ha stanziato un plafond da 4.5 milioni di euro per la remissione unilaterale dei muti prima casa degli immobili di cui sopra.

UNA POLIZZA ASSICURATIVA PER I MINORI

Lo stesso gruppo, come fa sapere l’edizione online de La Repubblica, ha annunciato un ulteriore plafond da 50 milioni, per «finanziare la ricostruzione e il ripristino di case, negozi, uffici e aziende danneggiate dal crollo». Interessante anche l’iniziativa in favore dei minorenni che hanno perso uno o due genitori durante la tragedia, per cui è pronta una polizza fino a maggiore età con capitale garantito da 100 o 200mila euro a seconda del numero di genitori persi. Sergio Battelli, presidente della commissione per le Politiche Ue alla Camera (M5S), ha commentato in maniera positiva tale iniziativa: «Mi auguro che tutti seguano questo esempio, per una volta virtuoso, e facciano a breve lo stesso».

