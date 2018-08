SPY FINANZA/ La Libia svela un'altra farsa di Lega e M5s

Giuseppe Conte aveva discusso con Donald Trump anche di Libia. Un Paese dove è lo stesso Governo riconosciuto da Onu, Usa e Italia a farsi la guerra. MAURO BOTTARELLI

29 agosto 2018 Mauro Bottarelli

Fayez al-Sarraj (Lapresse)

Squllino le trombe, l'analfabetismo funzionale che attanaglia questo Paese forse sta perdendo un po' di intensità. Quantomeno sulla vicenda Diciotti. Perché se domenica i social erano intasati di proclami fra il trionfalistico e il belligerante che rivendicavano l'ennesima impresa del super-eroe Salvini, ovvero aver addirittura obbligato la Chiesa cattolica non solo ad aprire fisicamente le porte ai migranti, ma - udite udite - addirittura ad aver messo finalmente "le mani in tasca" sull'argomento, ecco che oggi ci si rende conto di quale sia in effetti la realtà. Ovvero, non solo che la stragrande maggioranza degli immigrati resterà in Italia, ma anche, al netto di 8 per mille ed esenzioni varie riconducibili a Concordato e patti accessori, alla fine la partita di giro non vede esattamente lo Ior intento a stampare euro stile Bce per pagare vitto e alloggio agli eritrei che ospita. Piaccia o meno, sono soldi "italiani", se vogliamo usare questa dizione alla facile portata di tutti. E signori, stiamo veramente parlando del nulla.

Esattamente come quando parliamo del patetico can-can posto in essere dalla sinistra milanese riguardo la visita del premier ungherese, Viktor Orban, nel capoluogo lombardo, dove si è incontrato presso la Prefettura proprio con il ministro Salvini. Ora, già il fatto che gli alleati di governo si siano precipitati a dire che quel meeting era prettamente politico e in alcun modo riconducibile ad attività di governo la dice lunga sullo stato di salute dell'esecutivo e avrebbe dovuto spingere Pd, LeU e quanti altri sono scesi in piazza a protestare a fare l'unica cosa sensata: ignorarli. Perché solo l'indifferenza è l'arma giusta in questo caso, ogni altro tipo di attività rivendicativa rappresenta un insulto alla propria intelligenza e uno spreco di energia.

Vi pare normale, pur trattandosi dei 5 Stelle, che un partito di governo arrivi a dire che l'incontro fra il ministro dell'Interno e un capo di governo estero in una sede istituzionale come la Prefettura sia prettamente politico, quasi personale, un caffè tra amici? No, solo con questo caravanserraglio è possibile. E poi, scusate, ma vi sembra normale che chi, fino a due giorni fa, passava le giornate a tuonare contro l'egoismo dell'Europa, definita "una schifezza" nel comizio di sabato sera a Pinzolo, ieri abbia incontrato chi di quell'egoismo in sede europea è il maestro assoluto, oltretutto un maestro che rappresenta a pieno il furbetto tipo descritto da Stefano Ricucci nella sua storica battuta? Nel 2016, l'Ungheria ha contribuito al bilancio Ue con 924 milioni di euro, ma ha ricevuto sotto forma di fondi strutturali circa 4,5 miliardi. Il saldo di 3,6 miliardi è pari al 3,2% del Pil di quell'anno e soprattutto al 32% delle spese pubbliche per beni e servizi. Con un Prodotto interno lordo pari all'1,1% del totale dell'Unione europea, Budapest riceve il 3,9% dei finanziamenti. Così, tanto per ricordare chi è in realtà Viktor Orban: parafrasando Flaiano, uno che fa le barricate con i mobili altrui. O, per fare un altro esempio, come se le Brigate Rosse avessero preteso l'8 per mille dallo Stato per comprare le armi e fargli la guerra.

Perché, infatti, è facile fare l'euroscettico con i fondi strutturali di Bruxelles che ti garantiscono un'economia florida e pagando praticamente zero come contributi all'Unione: ma, a quanto pare, a Salvini piace questo modello, non a caso insieme al suo degno compare, il ministro del Lavoro (ossimoro pari alla "guerra umanitaria" di D'Alema, come livello di ridicolo), continua a minacciare di non pagare più i contributi all'Europa. Minaccia, ovviamente, scritta come al solito nel vento, perché una cosa è vendere idiozie al pubblico per scopo elettorale, un'altra metterle in pratica, pagandone però le conseguenze.

E, signori, per quanto siamo distratti da non notizie simili, vi faccio notare che il nostro decennale è arrivato al 3,2% di rendimento e ci avviciniamo pericolosamente ai massimi di maggio, in piena crisi post-elettorale. Ma se siete contenti di pagare un extra-premio di rischio, pur di tenervi un Governo che ottiene risultati strabilianti come quello della Diciotti (evito di aprire il capitolo Autostrade, perché siamo veramente al quadro clinico da psichiatria, se si pensa di risolvere i problemi e fare giustizia per i morti ri-affidando tutto all'Anas, passata alla storia per quel capolavoro di efficienza e puntualità della Salerno-Reggio), fate pure.

Mi rivolgo, però, al desaparecido di palazzo Chigi, al premier per procura, al figurante che sembra aver trovato finalmente una risposta al dilemma di Nanni Moretti riguardo il maggior spicco che si ottiene essendo presente o assente a un evento: l'avvocato Giuseppe Conte. E mi rivolgo a lui per una questione davvero seria, oltretutto legata strutturalmente al caso Diciotti e, più in generale, alla questione migranti che tanto attanaglia questo Paese. Dunque, quale strabiliante risultato ottenne il nostro premier a sua insaputa nella visita-lampo alla Casa Bianca di un mesetto abbondante fa?

Al netto della panzana a scoppio ritardato del sostegno Usa al nostro debito pubblico l'anno prossimo, quando la Bce ritirerà le politiche di stimolo, sostanzialmente la testa d'alce che per qualche giorno venne esposta alla folla adorante dei pasdaran da social network fu la famosa "cabina di regia" italo-americana sulla Libia, fronte caldo proprio riguardo l'immigrazione nel Mediterraneo, di cui Trump ci affidò addirittura la guida e il coordinamento. Accidenti, per la stampa lecchina e i Majakovskij dell'esecutivo, eravamo più o meno ai livelli di una seconda Yalta. Peccato che, come per la Diciotti, il tempo sia galantuomo.

Sapete perché Trump ci ha voluto investire di un ruolo così prestigioso, di fatto uno scavalcamento del rapporto privilegiato con Emmanuel Macron che poneva Roma nell'ambìto ruolo di nuovo "migliore amico" degli Usa in sede europea? Perché quella "cabina di regia" non esiste nemmeno nei più reconditi pensieri di Trump, figuriamoci del Pentagono! E la conferma è arrivata l'altro giorno, visto che nel silenzio generale del media, a Tripoli è di fatto esplosa una sorta di guerra civile in sedicesimi. E qui non stiamo parlando dello scontro fra le due entità che guidano il Paese, non siamo di fronte al duello Al-Serraj contro Haftar, qui è lo stesso governo riconosciuto da Onu e Occidente a farsi la guerra fratricida, diviso in fazioni! Stando ai resoconti di Al Jazeera, sarebbero almeno quattro i morti negli scontri strada per strada fra bande ribelli rivali per il controllo di alcune aree della città, tanto che il governo avrebbe proclamato lo stato di emergenza lunedì mattina, dopo che le violenza sono proseguite per tutta la notte di domenica fra milizie locali e e combattenti tribali al-Kani provenienti da Tarhouna, nell'area sud-orientale della capitale.

E la cosa straordinaria è che entrambe le fazioni siano fedeli al governo riconosciuto dall'Onu e dagli Usa, quindi una mera battaglia per il potere interno. La quale, però, non solo ha reclamato 27 feriti, ma ha visto l'uso indiscriminato di armi da fuoco pesanti in aree residenziali densamente popolate, come riportato dall'Associated Press. Qui trovate un breve video pubblicato dal quotidiano libico in lingua inglese Tripoli Express, tanto per rendervi conto di cosa stia accadendo.

E attenzione, perché al netto di un quadro simile all'interno del fronte politico formalmente a noi amico, voci sempre più insistenti vorrebbero proprio il generale Haftar pronto a una nuova offensiva per garantirsi il monopolio delle fonti petrolifere, facendo accordi in tal senso con i mercenari Chadian. E senza scordare che, per quanto silenziata, la presenza dell'Isis nel Paese non è sparita, tanto che non più tardi dello scorso weekend, proprio milizie del sedicente Stato Islamico hanno rivendicato l'attacco mortale con un checkpoint della sicurezza libica nell'area orientale del Paese, uccidendo sei soldati fedeli al governo di Al-Sarraj (Gna). Il cui Consiglio, per ora, si è limitato a emanare un comunicato dai toni tanto belligeranti, quanto tradenti preoccupazione: «Avvisiamo queste bande di criminali e questi gruppi di fuorilegge che hanno terrorizzato civili e residenti che non c'è spazio per il loro caos nel Paese. In tal senso, abbiamo dato ordine al ministro dell'Interno di reagire a questi attacchi».

Insomma, per farla breve, la transizione in atto che doveva garantire alla Libia un futuro di pace e prosperità, anche grazie a un accordo fra Tripoli e Tobruk (rimasto solo a parole e nei comunicati dell'Eliseo dopo gli inutili incontri bilaterali organizzati da Emmanuel Macron), ha portato all'unico risultato di un governo riconosciuto da Usa, Onu e anche Italia in guerra contro se stesso. L'ideale per dar vita a un patto strutturale di contrasto all'immigrazione clandestina, non vi pare?

Ma si sa, finché le Diciotti del caso faranno comodo a tutti, governo e opposizione, per evitare di affrontare la realtà e campare di mera propaganda, è difficile che qualcuno si prenda la briga di intervenire. Anche perché ormai è settembre, la stagione calda degli sbarchi volge alla naturale fine e un'eventuale crisi migratoria legata a un tracollo della situazione turca riguarderebbe in prima battuta i Paesi del Nord, quelli maggiormente influenzati dalla cosiddetta "rotta balcanica". Paesi che però, a differenza del nostro, avendo solo confini via terra, si sono premurati in questi mesi di blindarli per bene, l'Ungheria di quell'Orban ricevuto ieri alla Prefettura di Milano dal nostro ministro dell'Interno in testa.

Eppure, signori, questo è lo stato dell'arte: nel cuore della Libia a noi alleata e più vicina, stanno espandendosi i prodromi di una guerra civile, di fatto per la successione ad Al-Sarraj, la cui credibilità politica è notoriamente pari a quelli di un amministratore di condominio. E state certi che il fronte opposto, Francia e Russia per prime in quanto alleate del generale Haftar, non faranno nulla per favorire una stabilizzazione della situazione. Anzi, se possibile, getteranno strumentalmente benzina sul fuoco. Quella benzina che si ottiene dal petrolio, un bene su cui molti hanno messo gli occhi in Libia. Francesi in testa, visto che nel 2011 non ci pensarono due volte a scatenare una guerra criminale per favorire gli affari in tal senso di Total. La stessa azienda energetica che non più tardi della scorsa settimana ha abbandonato ufficialmente il suo progetto da 5 miliardi in Iran, causa sanzioni statunitensi (tanto per tornare a ingraziarsi la Casa Bianca) e ora si trova con soldi da investire e tanta sete di oro nero.

Pensate che si faranno molti scrupoli, i cugini d'Oltralpe? Strano silenzio al riguardo in Italia, non vi pare? Non fosse altro perché, al netto degli interessi diretti economici e di sicurezza che la materia implica, ci avevano detto - con tanto di trombette e rulli di tamburi - che l'amico Trump ci aveva affidato la guida della "cabina di regia" italo-libica per la risoluzione del conflitto e la pacificazione. O, forse, come per tutto il resto, si trattava unicamente di una panzana giallo-verde?

