BANCHE POPOLARI/ Si rafforza il legame fiduciario con la clientela, depositi +5%

Nel mese di giugno, secondo gli ultimi dati dell’Associazione nazionale fra le Banche Popolari, i depositi della clientela sono aumentati del 5%, proseguendo lungo il trend di crescita

30 agosto 2018 Redazione

(LaPresse)

Nel mese di giugno, secondo gli ultimi dati elaborati dall’Associazione nazionale fra le Banche Popolari, i depositi della clientela sono aumentati del 5%, proseguendo lungo il trend di crescita che contraddistingue l’aggregato già da diversi mesi con valori superiori al 4%. Complessivamente, i depositi ammontano ad oltre 200 miliardi di euro di cui circa la metà riguardano la clientela famiglie. Dal punto di vista geografico, il 38% dei depositi delle Banche Popolari si concentra nelle regioni del Nord-Ovest, il 22% in quelle del Nord-Est e in percentuale analoga in quelle del Centro Italia e il restante 18% nelle regioni meridionali.

“L’accelerazione registrata a giugno testimonia ancora una volta quanto il legame solido tra le Banche Popolari e la propria clientela continui ad essere diffuso e radicato, grazie ad una vicinanza espressa non solo attraverso la rete di sportelli, ma anche da una conoscenza reciproca consolidata nel corso degli anni.” Queste le parole del segretario generale dell’Associazione, Giuseppe De Lucia Lumeno che ha ricordato inoltre come “il radicamento territoriale e il relationship banking, patrimonio delle Popolari e più in generale delle banche del territorio, siano i tratti distintivi che permettono la costruzione di rapporti durevoli nel tempo e capaci di promuovere lo sviluppo condiviso delle comunità di appartenenza”.

