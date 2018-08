Dazi, Usa: no Corea, Brasile e Argentina/ Alluminio e acciaio, Trump punta su agevolazioni

Donald Trump (LaPresse)

Dazi, Usa: no Corea, Brasile e Argentina. Nuovi aggiornamenti sulle manovre economiche statunitensi, con il presidente Donald Trump che ha deciso di mettere dei dazi su alluminio e, soprattutto, acciaio. Il numero uno della Casa Bianca ha firmato un documento che esenta i tre Stati riguardo i dazi imposti nel marzo 2018 sulle importazioni negli Stati Uniti d’America nei due settori. La comunicazione è giunta dal dipartimento del Commercio. Per quanto riguarda prettamente l’Argentina, l’esenzione riguarderà anche le esportazioni negli Stati Uniti di alluminio. Come sottolineato dai colleghi di Repubblica, il dipartimento ha chiarito che “Le società possono fare richiesta di esenzione per i prodotti sulla base di quantità o qualità insufficienti a disposizione dei produttori di acciaio e alluminio statunitensi. Il tal caso potrà essere garantita un'esenzione rispetto alle quota e non sarà dovuta alcuna tariffa”.

USA, LA GUERRA DEI DAZI

Negli ultimi giorni ha fatto molto discutere il capitolo dazi negli Stati Uniti d’America, in particolare per quanto riguarda il petrolio cosiddetto Made in Usa. Le sanzioni all’Iran e, soprattutto, la guerra commerciale sui dazi hanno influito sulla diminuzione delle esportazioni di greggio dagli Usa, Secondo quanto sottolineato dall’Eia, nella settimana di Ferragosto si sono addirittura ridotte ai minimi da gennaio: 1.155 milioni di barili al giorno, ovvero la metà rispetto ai livello da primato di fine giugno. Il Sole 24 ore ha sottolineato che la qualità dei barili americani non permette di compensare la perdita delle forniture dall’Iran: a guadagnarci sono soprattutto la Russia, l’Arabia Saudita e l’Iraq, che hanno tratto vantaggio in ottica produzione. Ora una nuova mossa, questa volta riguardante acciaio e alluminio, attesi aggiornamenti sugli sviluppi…

