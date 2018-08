Inps: meno cassa integrazione a luglio ma più disoccupazioni/ Ecco i dati forniti dall’Istituto di previdenza

Inps: meno cassa integrazione a luglio ma più disoccupazioni. Ecco i dati forniti dall’Istituto di previdenza in merito alle ore di "Cassa" e non solo

Inps: meno cassa integrazione a luglio ma più disoccupazioni

L’Inps ha reso noti i dati riguardanti il mese di luglio circa le richieste di cassa integrazione e disoccupazione. L’istituto di previdenza ha erogato 14.5 milioni di ore di cassa, ben il 57.4% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, pari a 34.1 milioni. Sempre per quanto riguarda le ore di Cassa integrazione, dall’inizio dell’anno sono state chieste 139.5 milioni, ben il 37.9% in merito rispetto all’anno scorso, quando le ore erano state 224.6 milioni. Sfiorati quindi i livelli pre-crisi, quelli del 2008, quando le ore furono appena 118.27.

I DATI RELATIVI ALLE DISOCCUPAZIONI

L’Inps precisa che delle 14.5 milioni di ore di cassa, 7.6 sono quelle ordinarie, mentre quelle straordinarie sono pari a 6.9, di cui 3 per solidarietà, come ricorda MilanoFinanza.it. Aumentano invece le richieste di disoccupazione: 139.390 le domande di Naspi, e 2.081 di DisColl, a cui vanno aggiunte altre 714 domande di ASpI, miniASpI, disoccupazione e mobilità. Si arriva così ad un totale di 142.185 domande registrate a giugno del 2018, che rispetto allo stesse mese di un anno prima fanno registrare un aumento totale del 5.5%, che sale a 38.3 se si prende in considerazione il maggio di quest’anno.

© Riproduzione Riservata.