BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari prova a tenere i 21.500 punti (7 agosto 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari prova a tenersi sopra la soglia dei 21.500 punti. Pochi dati macroeconomici in agenda oggi. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

07 agosto 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa oggi, Lapresse

PIAZZA AFFARI PROVA A TENERE I 21.500 PUNTI

Giornata macroeconomica con pochi dati in arrivo quella di oggi. Alle 8:00 la produzione industriale tedesca per il mese di giugno: il consensus vede un calo dello 0,5%. Dagli Stati Uniti alle ore 16:00 i Nuovi Lavori JOLTs per il mese di giugno: le attese sono per un risultato in lieve rialzo rispetto al mese precedente. Alle 17:30 un'asta di Buoni del Tesoro americano con scadenza a quattro settimane: in precedenza i tassi avevano sfiorato il 2%. Infine alle 19:00 un'asta di Buoni del Tesoro americano con scadenza a tre anni: precedentemente i tassi erano stati pari al 2,68% anche se i rendimenti previsti in questa sessione sono in lieve aumento. Ieri Piazza Affari è stata negativa per tutta la sessione, anche se alla fine ha chiuso praticamente invariata con un -0,03% a quota 21.580 punti.

Peggior titolo di seduta è stato senza dubbio Banco Bpm che ha perso quasi sei punti percentuali: nonostante una buona trimestrale, come per le altre banche, il titolo è stato venduto dal mercato. Male anche gli altri titoli bancari con Intesa Sanpaolo che è scesa dello 0,2% e Unicredit che ha ceduto lo 0,11%. Male anche Mediobanca che ha perso quasi due punti percentuali. Fuori dal listino principale Tod's è stata la migliore grazie a conti eccellenti: il titolo è salito del 17,39%, un record. Bene anche Saipem che ha guadagnato tre punti percentuali grazie anche al rialzo del petrolio. Lo spread fra Btp e Bund è rimasto a livelli elevati anche se è sceso di oltre due punti percentuali a 250,8 punti base. In calo il rendimento del Btp italiano decennale che si è portato al 2,92%.

© Riproduzione Riservata.