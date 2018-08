BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari guarda ai 22.000 punti (8 agosto 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari guarda ai 22.000 punti. Pochi dati macroeconomici previsti in agenda oggi. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

08 agosto 2018 Lorenzo Torrisi

Lapresse

PIAZZA AFFARI GUARDA AI 22.000 PUNTI

Giornata macroeconomica che non ha molto da offrire quella di oggi. Alle 9:00 la produzione industriale spagnola relativa al mese di giugno: le attese sono per una crescita dell'1,9%, in miglioramento rispetto alle stime precedenti. Alle 11:40 un'asta di titoli di Stato inglesi con scadenza a dieci anni: in precedenza i tassi erano stati vicini all'1,5%. Alle 16:00 il dato relativo alle scorte di petrolio Usa. Infine, alle 19:00 un'asta di Buoni del Tesoro americano con scadenza a dieci anni: i rendimenti attesi non dovrebbero essere lontani dalla soglia del 3%. Ieri Piazza Affari è riuscita a rimbalzare dell'1,27% a quota 21.853 punti.

I bancari sono stati trascinati al rialzo dalla buona trimestrale di Unicredit che ha mostrato utili in crescita e il titolo ha risposto con un rialzo di quasi tre punti percentuali. Non bene invece Intesa Sanpaolo che ha chiuso invariata la sessione. Sulla cima del listino, tuttavia, si è trovata Pirelli che ha guadagnato quasi quattro punti percentuali. Molto bene anche le utility con Enel che è salita dell'1,3% e ItalGas che ha guadagnato il 2,6%. Ottima sessione anche per il lusso con Moncler che ha guadagnato il 2,66%. Solo tre titoli del listino principale hanno chiuso in rosso in questa seduta: Fca che ha perso mezzo punto percentuale, Campari che ha lasciato sul terreno l'1,20% e Banco Bpm con un ribasso frazionale dello 0,13%. Lo spread fra Btp e Bund ha fatto registrare un ribasso di due punti percentuali portandosi a 246,7 punti base. Il rendimento del Btp decennale ha fatto segnare un calo al 2,88%.

