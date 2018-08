Condono, flat tax e banche: braccio di ferro M5s-Lega/ Ultime notizie: oggi vertice sulla manovra

Condono, flat tax e banche: braccio di ferro M5s-Lega sui temi economici. Oggi vertice sulla manovra: ecco di cosa si parlerà. Salvini non ci sarà, al suo posto Giorgietti

08 agosto 2018 Silvana Palazzo

Luigi Di Maio e Matteo Salvini (Foto: LaPresse)

Nel nuovo vertice in programma a Palazzo Chigi non sono in ballo solo le nomine Rai. Nel governo si stanno studiando le nuove misure da inserire nei provvedimenti di bilancio, con la Lega che vuole ottenere margine sui temi economici, “controllati” finora dal MoVimento 5 Stelle che hanno appena incassato il decreto lavoro. Il partito di Matteo Salvini, che verrà rappresentato domani dal sottosegretario Giancarlo Giorgietti, tornerà a fare pressing sul fronte fiscale con il condono già annunciato nei giorni scorsi. Si tratta di un intervento che porterebbe 3,5 miliardi una tantum nelle casse dello Stato. L'intervento, come riportato dall'HuffPost, abbraccerebbe tutte le tipologie di contenzioso tra contribuenti e fisco, fino a 100mila euro. L'intervento dovrebbe partire dal 2019 anche per evitare che questa sanatoria si sovrapponga alla rottamazione delle cartelle che si sta chiudendo quest'anno. Il fisco dunque resta la bandiera dei leghisti, con la regia di Massimo Bitonci, sottosegretario all'Economia.

Bitonci sta studiando anche il primo avvio della flat tax, diventata “dual tax”. Si pensa a due aliquote per le imprese: il 15% per quelle fino a 65mila euro di ricavi e il 20% per quelle fino a 100mila, con misure “cuscinetto” per chi supera di poco le soglie. Il MoVimento 5 Stelle invece rilancia la battaglia sul credito e punta ad una revisione della legge “salva-risparmi”, con ritocchi al meccanismo di indennizzo previsto dal governo Gentiloni. Ma servono nuove risorse per allargare la platea degli indennizzati, e non sono facili da trovare. Quello delle banche è un tema centrale per Luigi Di Maio, infatti come riportato dall'HuffPost filtra l'ipotesi di una nuova commissione d'inchiesta. La battaglia sui numeri non sarà semplice, e alla partita sul bilancio si aggiungono quelle sulle grandi aziende, come Ilva e Alitalia. Al ministro Giovanni Tria il compito di trovare il punto di equilibrio. «Se deve fare come Padoan, allora non serve», dice però un parlamentare pentastellato, secondo l'HufftPost.

