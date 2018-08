GOVERNO NO-TAV/ Chi l'avrebbe detto che Di Maio sta con le lobby autostradali?

In Italia si continua a discutere di Tav mentre a Londra continuano i lavori per il "Crossrail": 18 miliardi spesi per risparmiare pochi minuti di tragitto. PAOLO ANNONI

08 agosto 2018 Paolo Annoni

Lapresse

In Italia si continua a discutere di Tav con gli oppositori che lamentano uno "spreco" di risorse e un rapporto costo benefici sconveniente. I costi sono in realtà abbastanza chiari, mentre i benefici rimangono avvolti in un alone di mistero. L'Italia negli ultimi dieci anni è stata il paradiso del concessionario autostradale; le società che hanno gestito le tratte autostradali hanno fatto una montagna di soldi nonostante l'Italia sia passata da due crisi gravi. Siccome i soldi li mette il privato e poi, dopo qualche anno, arriva l'aumento del pedaggio a doppia cifra, nessuno si è mai impegnato in un'analisi "costi-benefici". Con i rendimenti annui stabilmente in doppia cifra, i lavori sulla rete autostradale italiana sono stati pagati dagli italiani via pedaggio anche più del doppio di quello che sono costati. Ma di questo ovviamente non si parla, perché il Governo è ricattato in una situazione in cui se non arriva il privato a cui si offrono profitti notevoli in anni di tassi a zero gli investimenti non si fanno.

È singolare la levata di scudi sugli investimenti in treni e alta velocità e l'approccio così attento ai costi dopo dieci anni di occhi chiusi su quello che succedeva sui pedaggi autostradali. È chiaro che quello che non va sul treno va su gomma e ognuno può liberamente concludere a chi conviene e a chi no. E decisioni miopi come quelle di non far passare le cisterne su rotaia perché passano in stazioni affollate poi presentano il conto.

Torniamo un attimo all'alta velocità. Guardiamo ad esempio quello che succede a Londra con il progetto "Crossrail"; un tunnel ferroviario sotto la città di Londra la cui costruzione è iniziata nel 2009 per la cifra di circa 15 miliardi di sterline (circa 18 miliardi di euro). Da Canary Wharf a Heathrow (l'aeroporto maggiore di Londra) il tragitto passerà da 55 minuti a 39. Da Paddington (dove si prende il treno per l'aeroporto) a Bond street si passerà a 3 minuti dagli attuali 15. In Italia per un risparmio di tempo equiparabile si sta fermando la stazione dell'alta velocità di Firenze perché è uno spreco.

L'impressione è che con l'approccio oggi adottato da una buona parte dell'attuale Governo, in Italia non si sarebbe costruito un solo metro di alta velocità e il collegamento Milano-Roma sarebbe ancora garantito dall'autostrada e dall'Alitalia. Ci si chiede cosa vedano gli inglesi in un progetto da 18 miliardi di euro che noi non vediamo oppure cosa vedevamo noi italiani 20 anni fa che oggi non vediamo. Oggi il collegamento Milano-Roma per i turisti e la clientela business si fa con il treno per decisioni prese in due decenni con risparmi di "qualche decina di minuti". La Tav Bologna-Firenze portava un risparmio di "soli" 29 minuti con un investimento colossale fatto per bucare gli Appennini.

Luigi di Maio ha dichiarato a proposito della Tav che "si tratta di spendere 10 miliardi per andare da Torino a Lione in un Paese in cui spesso i cittadini non hanno autobus, strade e metro nelle periferie". Partiamo dall'ultimo punto. Alcune dichiarazioni dell'attuale sindaco di Roma fatte in campagna elettorale in tema di metropolitane e funivie sono abbastanza eloquenti. Per cambiare la mobilità a Roma servirebbero più delle attuali metropolitane di Milano e una forse non cambia il quadro; per cambiare il quadro non si può però prescindere da un progetto di lungo periodo in cui si immagina e si ragiona a dieci o vent'anni di distanza. In Italia tra dieci anni ci si muoverà con il treno e i mezzi pubblici o con la macchina? E se si vuole ottenere il primo obiettivo cosa serve? A Milano si attende l'apertura della metropolitana per Linate per poter lasciare a casa la macchina. Se non si segue l'esempio di Londra o della Svizzera su questi temi, il rischio è di rimanere indietro di un paio di decenni.

In settimane di finanziaria e spread rimane poi sullo sfondo una questione: se le richieste all'Europa di maggiore deficit e meno austerity abbiano più chance di successo se usate per chiedere più investimenti o più spesa corrente.

© Riproduzione Riservata.