POLITICA ECONOMICA / Mariotti (Ucimu): "Bene Tria: Industria 4.0 è volano per la ripresa"

"C'è ancora il 50% di aziende italiane pronte a investire in Industria 4.0". Lo dice ALFREDO MARIOTTI, direttore generale di Ucimu, dopo l'intervista del ministro dell'Economia Giovanni Tria

08 agosto 2018 Redazione

Alfredo Mariotti, direttore generale Ucimu

“Ha ragione il Ministro Tria quando dice che super e iperammortamento vanno confermati anche dopo il 2018 perché hanno funzionato e perché abbiamo ancora bisogno di far crescere nostra economia". Lo dice Alfredo Mariotti, direttore generale dell'Ucimu, a commento dell'intervista rilasciata dal ministro dell'Economia al direttore del Sole 24 Ore, Guido Gentili. “C’è infatti ancora un 50% delle imprese italiane (fonte fondazione Ucimu-Eumetra) che vuole investire in tecnologie 4.0 per migliorare la propria competitività.Non rinnovare super e iperammortamento significherebbe arrestare il futuro industriale del ns Paese. Si può ragionare sull’aggiustamento dei coefficienti attuali ma occorre riconfermarli.”

© Riproduzione Riservata.