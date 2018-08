BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari attende dati dagli Usa (9 agosto 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari resta ancora sotto i 22.000 punti. Pochi dati macroeconomici previsti in agenda oggi. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

09 agosto 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa oggi, Lapresse

PIAZZA AFFARI ATTENDE DATI DAGLI USA

Anche oggi sono previsti pochi dati macroeconomici. Alle 10:00 la Bce pubblicherà il bollettino economico. Alle 14:15 i dati sui nuovi cantieri residenziali in Canada per il mese dil: ci si aspetta una grande diminuzione rispetto al risultato di giugno con il dato che dovrebbe attestarsi a 219,5 mila unità. Alle 14:30 dagli Stati Uniti l'indice dei principali prezzi di produzione per il mese di luglio: le attese sono per un incremento dello 0,2% che significherebbe un aumento del 2,8% a livello annuale. Alla stessa ora anche le e richieste iniziali di sussidi di disoccupazione: il consensus vede il dato pari a 220 mila unità, in lieve aumento rispetto alla precedente rilevazione. Infine alle 19:00 un'asta di Buoni del Tesoro americano con scadenza a trent'anni: le attese sono per dei rendimenti intorno al 3%.

Ieri Piazza Affari ha chiuso con un ribasso dello 0,29% a quota 21.790 punti, quasi sui minimi di seduta. La peggiore dell'indice principale è stata Bper che ha fatto registrare un calo di quasi sei punti percentuali. A pesare è stata la trimestrale che è stata reputata deludente dagli analisti. Questo ha trascinato al ribasso anche le altre banche: Intesa Sanpaolo ha ceduto oltre un punto percentuale, mentre Unicredit che ha ceduto lo 0,3%. Pirelli ha fatto registrare un rialzo di oltre due punti percentuali ed è stata la migliore del paniere principale. Bene anche Ferrari che ha messo a segno un progresso dello 0,9%. Lo spread fra Btp e Bund è rimasto stabile sopra i 246 punti base. In rialzo il rendimento del Btp decennale che si è portato al 2,91%.

