SCIOPERO RYANAIR/ Venerdì 10 e sabato 11 agosto i piloti si fermano. Ripercussioni anche in Italia

Uno sciopero dei piloti di Ryanair rischia di avere ripercussioni anche per chi viaggerà in Italia venerdì 10 e sabato 11 agosto. La ragioni dell'agitazione

09 agosto 2018 Bruno Zampetti

SCIOPERO RYANAIR IL 10 E L’11 AGOSTO

Uno sciopero dei piloti di Ryanair rischia di avere ripercussioni anche per chi viaggerà in Italia venerdì 10 e sabato 11 agosto. L’agitazione coinvolgerà i piloti Ryanair di Svezia, Belgio, Irlanda, Svizzera e Germania e comincerà (almeno in Germania) alle 3:00 del mattino del 10 agosto per protrarsi fino alle 14:59 dell’11 agosto. Dunque alcuni dei voli che collegano l’Italia a questi paesi potrebbero essere cancellati. Secondo quanto comunicato dalla compagnia aerea, l’85% dei viaggi, su base europea, sarà comunque garantito e i passeggeri coinvolti potranno spostare il volo cancellato gratuitamente. Già a fine luglio il personale di cabina di Ryanair di alcuni paesi europei aveva scioperato, provocando la cancellazione di circa 600 voli. Vedremo questa volta quale sarà l’impatto per i viaggiatori.

LE PAROLE DEL SINDACATO COCKPIT

Askanews riporta le parole di Martin Locher, Presidente del sindacato tedesco dei piloti Cockpit, secondo cui “le condizioni presso Ryanair restano indegne, anche solo il fatto che i colleghi e le colleghe che volano nello spazio europeo devono occuparsi del loro spostamento e del loro alloggio. Dal nostro punto di vista è insostenibile”.“Pertanto, credo già che questo sciopero avrà come effetto di mostrare ai passeggeri che Ryanair non è una compagnia affidabile, soprattutto in un periodo di vacanze”, ha aggiunto. “Ryanair ha categoricamente escluso qualsiasi aumento di stipendio nel corso dei negoziati” e "allo stesso tempo non ha dato alcun segnale per trovare una soluzione”, sono altre parole del sindacalista riportate dal sito del Quotidiano Nazionale. Un braccio di ferro, insomma, che i passeggeri si augurano non porti ad altre agitazioni.

