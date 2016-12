Il caso Mediaset e il (vero) interesse pubblico

Mediaset sotto scalata aggressiva di Vivendi si appella a Governo, Agcom e banche per ottenere difese pubbliche in nome di un supposto interesse nazionale. Un segnale di attenzione è subito giunto dal ministro della Sviluppo economico Carlo Calenda e, in parte, dall'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina. Anche su queste prese di posizione i commentatori si sono divisi, su più di un versante.

Il polo televisivo controllato da Fininvest - viene sottolineato - è una società privata quotata in Borsa. La sua proprietà è divenuta contendibile perché il socio di maggioranza ha liberamente monetizzato una larga parte della sua partecipazione, scendendo sotto il 51 per cento. Lo scalatore Vivendi (pilotato dal finanziere Vincent Bollore') ha nel frattempo assunto - sul mercato e senza obiezioni di sorta - il controllo di Telecom Italia: un'azienda con profilo di gestore di servizi/interessi pubblici nazionali superiore a quello di un broadcaster commerciale. E Vivendi è subentrata in Telecom al termine di un lungo disimpegno dell'Azienda-Paese, che ha visto susseguirsi, dopo la privatizzazione, la famiglia Agnelli, Roberto Colaninno con la "razza padana" appoggiati dal governo D'Alema, Pirelli e infine Mediobanca e Intesa Sanpaolo assieme al colosso spagnolo Telefonica. Non ultimo, fra gli argomenti critici, è la permanenza di di Mediaset, da oltre un ventennio, in situazione di conflitto d'interesse legato dall'impegno politico di Silvio Berlusconi.

Questo notato, la pretesa di tutela avanzata da Mediaset non appare completamente priva di fondamento. Il duopolio televisivo emerso in Italia fin dagli anni 80 è' stato via via codificato: e l'intreccio fra situazioni di fatto e interventi regolatori ha visto Mediaset condividere con la Rai una sorta di "servizio pubblico allargato". Il passo di Vivendi - certamente non concordato con Fininvest - mette in realtà' in discussione l'intero sistema televisivo italiano, compresa la logica del servizio pubblico.

La pressione del mercato e dell'innovazione tecnologica trent'anni fa ha giocato a favore di Fininvest che - non va dimenticato - si conquistò il ruolo di duopolista dopo aver prevalso sulla concorrenza via via portata dai gruppi Rusconi, Mondadori e Rizzoli. Nella globalizzazione digitale, a essere sotto attacco da parte di Vivendi-Telecom non è solo Mediaset, ma un'intera infrastruttura "tlc & media" costruita, dimensionata e regolata in un'altra epoca.

Sotto questa prospettiva, può essere lecito e perfino doveroso che governo, Parlamento, sistema-Paese si interessino al "caso Mediaset". La congiuntura politica generale certamente non facilita riflessioni ponderate, tenuto conto del coinvolgimento tuttora pieno di una figura come quella di Berlusconi. Cio' che invece può' aiutare è' l'approdo a Palazzo Chigi di Paolo Gentiloni: ministro delle Comunicazioni nel governo Prodi-2 e autore di un tentativo di riforma del duopolio tv.