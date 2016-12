Un Amico ci apre gli occhi

Possono una donna o un uomo minimamente intelligenti ed esperti prendere sul serio il Natale? Può essere per noi, gente “ragionevole”, qualcosa di più di una parentesi di qualche ora? Qualcosa di più di un momento - nel migliore dei casi - per ritrovarsi con i propri cari per un buon pranzo e per augurarci il meglio? Questo Natale è arrivato in un momento in cui siamo tutti particolarmente disorientati e feriti. Una violenza nichilista è tornata a colpire in territorio europeo, stavolta a Berlino. E per quanto cerchiamo di dimenticarla ci sentiamo insicuri. Sospettiamo, senza confessarlo del tutto, che le solite ragioni non bastino per affrontare questi strani tempi. Che non basta chiedere più sicurezza. Che dare la colpa ai rifugiati e ai musulmani (agli altri) è infantile. Ma non sappiamo in quale direzione muoverci.

E questo non ha a che fare solo con il terrorismo, ma con tutto. È come se, da alcuni anni, l’abituale scenario in cui si sviluppava la nostra vita stia scomparendo in modo molto rapido. L’economia è in parte migliorata, ma dalla crisi del 2008 nulla è stato come prima. Le guerre sono più vicine che mai. L’edificio finora solido della democrazia occidentale sembra sempre più in balia delle tempeste. E noi non sappiamo da dove ripartire. A livello personale succede la stessa cosa. L’ambiente di lavoro, quel che resta della famiglia, ovunque sembra esserci più freddezza. Abbiamo persino paura di dire “ti amo” perché non sappiamo quanto durerà.

Noi, gli uomini e le donne “ragionevoli”, non ce l’abbiamo con la voglia di essere contenti che si respira ovunque in queste ore. Ma sappiamo che quando si spengono le luci della festa e tornano i giorni grigi di gennaio, se siamo fortunati riusciremo a passarcela bene. La cosa paradossale è che, nonostante i fallimenti, i tradimenti e le sofferenze, c’è in noi una sorta di memoria genetica - una nostalgia tenace - che si attiva cercando giorni migliori. Per questo ci sono occasioni in cui siamo tentati dalla speranza amara dell’ottimismo o dall’utopia.

Ha senso per un uomo o una donna seri, in queste circostanze, prendere sul serio il Natale? Una donna molto seria, laica, di origine ebraica, come la filosofa Hannah Arendt, usava una delle frasi che più si sente ripetere in questi giorni di Natale: “Un bambino è nato per noi”. È un’espressione del profeta Isaia che la filosofa impiegava per spiegare qualcosa che, agli uomini del XXI secolo, compresi i cristiani, è difficile da comprendere. C’è sempre una possibilità reale - spiegava - che qualcuno, da qualche parte, in un momento, possa dire o fare qualcosa che sia un inizio originale nel regno umano.