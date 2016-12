L'anno della speranza

Il concludersi di un anno è sempre un'occasione per ripercorrere gli avvenimenti trascorsi e tracciare bilanci. E guardando la polveriera su cui siamo seduti, le violenze e gli orrori quotidiani che ci scorrono davanti agli occhi sugli schermi e ci sfiorano fin nelle nostre strade, parrebbe impossibile trovare motivo per sperare un bene dall'anno nuovo. Eppure quest'anno entrerà forse nella storia come l'anno di una nuova speranza, che può giungere al mondo dall'unità tra i cristiani e più in generale tra coloro che onorano rettamente il nome di Dio. Mi riferisco innanzitutto all'incontro svoltosi a Cuba nel febbraio scorso tra il Papa e il Patriarca di Mosca Kirill. Come pure al viaggio compiuto insieme da Francesco e Bartolomeo sull'isola di Lesbos. Ma anche a fatti meno eclatanti, come una mostra fotografica recentemente dedicata agli 80 anni del pontefice dal "Centro Solženicyn" di Mosca, un'istituzione ufficiale, senza particolari simpatie filocattoliche. E, infine, all'ondata di commozione sollevata in Russia e nei paesi dell'ex Unione Sovietica dalla morte di padre Romano Scalfi, fondatore di Russia Cristiana, documentata nelle ore immediatamente successive da centinaia di messaggi, lettere e post.

"Al momento opportuno, che solo lui conosce, il Signore raccoglie i frutti della Sua messe spirituale. E ora ha chiamato a sé uno dei più degni lavoratori, che a lungo e con zelo ha posto mano alla Sua messe". Queste parole, riferite a padre Scalfi, ci sono state inviate dall'arcivescovo ortodosso Aristarch di Kemerovo (Siberia). L'arcivescovo della Madre di Dio a Mosca Paolo Pezzi ha scritto una lettera a tutti i sacerdoti della diocesi chiedendo di celebrare dappertutto messe per lui e di imparare la sua apertura di cuore ("non si è mai battuto 'contro qualcuno'… il suo tempo è stato speso tutto per testimoniare Cristo e la sua opera di salvezza"). E tanti altri ancora.

Una vita spesa per la Russia, quella di padre Scalfi, anche se la Russia, in realtà, aveva potuto vederla perlopiù da lontano: negli anni dell'Unione Sovietica era stato ben presto dichiarato "persona non grata" e poi, dagli anni 90, l'età ormai avanzata non gli aveva concesso che qualche breve viaggio o soggiorno. Eppure per moltissimi in Russia e nei paesi dell'ex URSS, appartenenti ai contesti più disparati (ortodossi e cattolici, intellettuali e gente semplice), è diventato una presenza amata e stimata, una figura familiare, un padre.

"Ci sono poche persone che abbiano tanto amato la Russia e il suo patrimonio cristiano, e abbiano fatto tanto per farlo conoscere nel mondo", ha scritto qualche ora dopo la sua morte la poetessa Ol'ga Sedakova. È curioso che proprio con questo verbo — "amare" — padre Scalfi, così schivo e misurato nell'esprimere i propri sentimenti, abbia voluto concludere il breve testamento spirituale che ci ha lasciato: "Chiedo agli amici di Russia Cristiana di amare la Russia nonostante tutto".