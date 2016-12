Telecom Italia, nascita di una colonia

Perché l'Italia da uno dei più grandi paesi industriali del mondo è diventata sempre più debole sotto il profilo economico, incapace di uscire da una crisi che sembra non avere fine? I motivi sono certamente diversi, ma tra questi non si può dimenticare la sistematica e irresponsabile distruzione e svendita del suo tessuto industriale provocata dall'ondata di privatizzazioni degli ultimi venticinque anni in tutti i settori, dalle infrastrutture, alle banche, all'alimentare, alla chimica, solo per citarne alcuni. Occorre ricordare che alla fine del 2016, tra le tante operazioni di privatizzazione ce n'è una emblematica: il caso Telecom (dal gennaio scorso l'azienda ha adottato il marchio unificato TIM).

Ricostruiamo un piccolo diario di ciò che è avvenuto.

Telecom Italia era un'azienda ricca, tecnologicamente all'avanguardia e tra i leader nei servizi mobili a livello mondiale, monopolista pubblico della telefonia fissa in Italia, non diversa da altri campioni nazionali europei.

Nel 1997 il governo di Romano Prodi decide di privatizzare Telecom, anzitutto per ottemperare a un diktat della Ue: aprire l'Italia all'euro e favorire la privatizzazione dell'industria di Stato ("l'accordo Andreatta-Van Miert"). Il Tesoro cede interamente in Borsa il controllo di Telecom attraverso un'offerta pubblica di vendita. Il ricavo è di appena 27.000 miliardi di lire, circa 14 miliardi di euro. Nel 1999 il governo D'Alema avalla la "madre di tutte le Opa", a quell'epoca da 100 mila miliardi di vecchie lire, 50 miliardi di euro.

A lanciare la maxi-Opa su Telecom Italia sono Roberto Colaninno e Chicco Gnutti che guidano la cordata cosiddetta dei "Capitani Coraggiosi" formata da industriali del nord sostenuti da Mediobanca. L'esito dell'operazione è quello di sovraccaricare Telecom di tutti i debiti che erano stati contratti dagli scalatori. Poi la crisi finanziaria si aggrava e il business continua a peggiorare.

Nel frattempo la proprietà di Telecom passa di mano più volte coinvolgendo i grandi nomi della finanza nazionale: Pirelli, Benetton, Mediobanca-Generali, Intesa Sanpaolo, e l'ingresso della spagnola Telefonica.

Nel 2011 si inizia a ragionare se sia possibile o meno vendere la rete fissa allo Stato per abbattere il debito, ma su questa ipotesi il vertice di Telecom si schiera contro.

Nel 2013 ulteriore crisi: i grandi operatori delle telecomunicazioni, incapaci di comprendere i nuovi paradigmi di Internet, subiscono un drastico calo di redditività a vantaggio dei fornitori di servizi quali Google, Yahoo, Facebook, Amazon, eBay.

Telecom perde soldi da anni, produce un margine lordo in calo costante e non riesce a sostenere gli investimenti indispensabili alla sopravvivenza.

Aspiranti acquirenti esteri di Telecom Italia non mancano, ma tutte le trattative falliscono.

Il rapporto debito/ricavi è insostenibile e a fine 2013 il debito Telecom viene dichiarato spazzatura. Serve un intervento urgente di ricapitalizzazione dell'ordine di 3-5 miliardi di euro. Nell'ottobre 2015 il gruppo francese Vivendi si muove sul mercato azionario ordinario della Telecom, fino ad arrivare nel marzo 2016 al 24,9% di possesso diventando il maggior azionista. E pochi mesi dopo la stessa Vivendi è andata all'attacco di Mediaset.

Quale il sugo della storia?