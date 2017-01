New York Encounter: da ogni crepa passa la luce

Manhattan, 13 gennaio, si apre al Metropolitan Pavillon, nel cuore della Grande Mela, il nono New York Encounter: vi prendono parte importanti personalità del mondo americano e tante persone comuni tra cui molti giovani, a interrogarsi su una frase di Don Luigi Giussani: "La realtà non mi ha mai tradito".

Come può essere vera una frase del genere? Gli otto anni di presidenza di Barack Obama hanno lasciato un'America lacerata e insicura dove se sono aumentati i posti di lavoro sono ancor di più esplose problematiche devastanti: dipendenza dalle droghe, sfascio della famiglia, scontri razziali come non si vedevano dagli anni 60, aumento dei suicidi. Il nuovo presidente, che comincia il suo mandato proprio oggi 20 gennaio, Donald Trump, già al centro di accuse pesanti ancora prima di cominciare, sembra essere portatore del qualunquismo più becero, del populismo più disperato, dell'egoismo più di pancia (speriamo essere smentiti!).

Torniamo al New York Encounter: un uomo vestito rigorosamente di nero con tatuaggi fino al collo, si alza e va al microfono. "Nessuno riesce ad avere successo da solo. Ci deve essere qualcuno al suo fianco a mostrargli la strada, e se doni esperienza a una persona, che sia il membro di una gang o un carcerato, lui potrà farcela. E' così che è successo a me", dice, prima di raccontare la sua storia.

Si chiama Richard Cabral. La madre era un'alcolizzata, il padre un membro di una gang di latinos di Los Angeles sempre assente da casa. A 13 anni finisce per la prima volta in carcere, a 15 diventa dipendente da crack e cocaina ed entra a far parte di una gang. A vent'anni viene arrestato con l'accusa di tentato omicidio, rischiando una condanna a 35 anni di carcere. Ma negli inferni dei disperati, accade qualcosa.

Richard Cabral miracolosamente viene condannato a solo cinque anni. Durante quegli anni che lui ha definito importanti, ha rivisto tutto quello che era stato e non gli piaceva. Ha visto i suoi amici morire per le strade o finire in carcere per tutta la vita, e ha capito che non poteva andare avanti così, doveva cedere a qualcosa di più. Quando esce non ha un lavoro, ha lasciato i suoi vecchi amici della gang dove era entrato per trovare una compagnia e sentirsi amato, tutto quello che non aveva avuto in famiglia, ma poi ha scoperto che era stato solo un inganno. Qualcuno lo indirizza alla Homeboy Industries, una associazione che si occupa di ex carcerati ed ex tossici, fondata dal sacerdote gesuita Greg Boyle. Entrando aveva chiara solo una cosa: "Non ho niente se non la verità. Non voglio più vivere nella bugia".

Quando esce dall'ufficio di padre Boyle, Richard ha un lavoro, ma soprattutto, come ha raccontato lui stesso, "non mi sono più sentito un numero come in carcere, per padre Boyle non ero solo un nome, non ero più quel ragazzino del barrio che non si era mai sentito voluto bene. Si è accesa una luce che mi ha aiutato a vedere qualcosa che non vedevo. Se c'era qualcuno che credeva in me, come non potevo crederci io stesso? Se c'era qualcuno che mi voleva bene, come potevo non volermi bene?".