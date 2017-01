La sfida ai nuovi imperatori

È stato un discorso religioso. In realtà, tutti i discorsi dei neo presidenti americani lo sono in un modo o nell'altro. Ma questo lo è stato in maniera particolare. Non solo per la presenza della Bibbia di Lincoln e di quella avuta in regalo dalla madre. Non solo per le preghiere e i riferimenti a Dio. Lo è stato perché il 45° Presidente degli Stati Uniti offre il nazionalismo come risposta al desiderio di uscire dal nulla, quel nulla in cui si sentono molti di quelli che l'hanno votato. "Dico a tutti gli americani, in tutte le città vicine e lontane, piccole e grandi, in montagna o sull'Oceano, di ascoltare queste parole: non tornerete a essere ignorati", ha detto il nuovo inquilino della Casa Bianca.

Nella terra in cui forse si legge più che altrove la Bibbia, molti americani hanno rapidamente identificato in queste parole un'attualizzazione delle promesse del grande profeta dell'Antico Testamento. Nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra -sarà più detta devastata, ma tu sarai chiamata mio compiacimento e la tua terra, sposata.

Il fatto che sia stato un discorso religioso non significa necessariamente che sia stato positivo. Le vecchie religioni, quelle che non distinguevano quel che si doveva dare a Cesare da quel che si doveva dare a Dio, sono finite e finiscono sempre nell'idolatria dell'imperatore. In questi tempi dominati dalla paura della globalizzazione torna la vecchia sacralizzazione del potere. Finora il Trump Presidente continua a essere come il Trump candidato. Sa bene qual è la sua base. È stato eletto grazie alla frustrazione di gran parte della classe media bianca. Una frustrazione non solo economica, ma antropologica: quella di una solitudine così feroce come quella che può generarsi negli Usa. Tra i bianchi i tassi di suicidi, alcolismo e uso di droghe sono cresciuti in modo significativo. Non si può vivere per tanto tempo ignorati dalle élite e, soprattutto, dal destino.

La democrazia degli Stati Uniti non è mai stata laica, almeno come la intendiamo noi in Europa. Ma c'è da fare una distinzione. Un conto è il desiderio di costruire la città sulla collina dei Padri fondatori. Altra cosa è il ciclo di sacralizzazione del potere iniziato dopo la rielezione di Bush e che ora torna con Trump. Con Bush sono arrivati alla Casa Bianca i teocon, intellettuali provenienti dalla sinistra che volevano fermare il relativismo e difendere i valori occidentali con una solida teologia politica. Obama è stata una reazione e come tale assomigliava a quello contro cui si opponeva (al movimento anti-Trump potrebbe accadere la stessa cosa: assomiglia troppo a Trump, come l'anti-fascismo assomigliava al fascismo). Il primo Presidente nero degli Stati Uniti è stato accompagnato da un messianismo volontaristico riassunto dal "Yes, we can". La politica fatta in un altro modo, buona per la gente.