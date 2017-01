La paternità di Dio

Si è chiusa ieri la settimana di preghiere per l'unità dei cristiani, tradizionalmente fissata dalla Chiesa nei giorni dal 18 al 25 gennaio. Quest'anno il brano di san Paolo (2 Cor 5,14-20) proposto come traccia di riflessione parla di una situazione estrema, dell'esperienza di un uomo che non può darsi pace e trascina la propria vita in avventure rischiose e in estenuanti viaggi missionari per amore, spinto dall'inesausto amore di Cristo che ha dato la vita per lui, per ogni uomo. "Infatti, l'amore di Cristo ci spinge, perché siamo sicuri che uno morì per tutti, e quindi che tutti partecipano alla sua morte. Cristo è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per lui che è morto ed è risuscitato per loro".

Proprio in questa settimana, il 22 gennaio, cade il compleanno di padre Aleksandr Men', un uomo che senza alcun dubbio ha vissuto ed è morto con questa urgenza, sentendosi oggetto di una preferenza amorosa che lo spingeva instancabilmente a condividere la propria vita, il proprio tempo, le proprie energie, il proprio affetto, con chiunque incontrasse sul proprio cammino. In perfetta letizia e senza rimpianti.

Della stessa urgenza ho risentito l'eco leggendo alcune pagine dei dialoghi di papa Francesco con Andrea Tornielli recentemente usciti nel volume In viaggio: "Non mi piace molto viaggiare – ammette il pontefice, rievocando la meta della sua prima uscita – ma a Lampedusa ho sentito che dovevo andare. Mi avevano toccato e commosso le notizie sui migranti morti in mare, inabissati. Bambini, donne, giovani uomini... Una tragedia straziante". E così, davanti al susseguirsi di inviti, di appelli da tutto il mondo, "ho risposto semplicemente di sì, lasciandomi in qualche modo 'portare'. E ora sento che devo fare i viaggi, andare a visitare le Chiese, incoraggiare i semi di speranza che ci sono".

Un "lasciarsi portare" dal bisogno e dal dolore degli uomini, che coincide con un lasciarsi portare da Dio che detta mete e criteri dei viaggi, induce a preferire i luoghi di maggior povertà, a tagliare formalità e protocolli per lasciare il maggior spazio possibile all'incontro reale. E detta anche l'audacia di non recedere dalla responsabilità conferitaci dall'essere "ambasciatori inviati da Cristo, ed è come se Dio stesso esortasse per mezzo nostro"; e insieme detta il realismo di chi comprende che autore della missione è Cristo stesso, di cui non siamo che semplici portatori.

Rifacendosi a un'affermazione dell'allora cardinale Albino Luciani, papa Francesco non esita a chiedere: "Ma voi potete immaginare che l'asinello su cui sedeva Gesù nel momento dell'ingresso trionfale a Gerusalemme potesse pensare che quegli applausi fossero per lui?".

Il "viaggio" è in qualche modo una metafora della missione: l'"uscire" incontro agli uomini, spinti dall'amore di Cristo, può significare lunghi voli aerei come anche il quotidiano tragitto in treno o in metropolitana – così era per padre Aleksandr – oppure la semplice decisione di guardare in volto chi si ha accanto, gomito a gomito, nella stessa stanza.