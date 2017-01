Le vere "armi" contro il terrore

Quasi nessun pronostico è stato rispettato. Il 2016 è stato un anno duro e difficile. Ma soprattutto, inaspettato. Dodici mesi fa, il Financial Times aveva fatto le classiche previsioni sull'anno in arrivo e assicurava che i britannici avrebbero votato per restare nell'Ue, che il Belgio avrebbe vinto gli Europei di calcio e che la Democratica Clinton avrebbe vinto le elezioni contro il Repubblicano Cruz. Era difficile immagine che la Spagna, dopo le elezioni del dicembre 2015, sarebbe rimasta quasi un anno senza Governo. Tuttavia c'era qualcosa che sapevamo: avevamo ancora attaccato alla pelle il dolore per i 130 morti nell'attentato di Parigi ed eravamo coscienti che ci sarebbero stati più attacchi sul suolo europeo, più terrorismo. Ma il colpo del male, con la sua insostenibilità, per quanto previsto non è per questo meno contundente.

Il 2016 potrebbe passare alla storia come l'anno del no. I risultati dei referendum in Colombia e nel Regno Unito, così come le elezioni americane, sono il risultato del trionfo del voto negativo. No a Hillary, non alla deindustrializzazione, no alla globalizzazione e agli immigrati, no all'Europa, no al perdono. In Spagna no al dialogo, non a un patto-con-chi-è-ideologicamente-diverso-perché-io-ho ragione. Il grande no del 2016 nasce dalla rabbia, dal fastidio, dalla frustrazione. Storditi e spaventati abbiamo detto no al legame con gli altri, con i diversi, con quelli che non capiscono chi siamo. Perché discutere, trovare accordi, governare con un altro se io ho vinto o se conto più del resto delle minoranze?

Dopo aver lanciato con furia il nostro grido di rifiuto sui social network o nelle urne, restiamo comunque interconnessi. Gli altri sono ancora lì: ostinatamente stranieri, conservatori o progressisti, europei; tenacemente difensori dell'ideologia di genere o del possesso di armi e dell'isolazionismo commerciale. Irriducibilmente diversi. I legami, alcuni legami, non possono essere eliminati. Per questo l'anno del no, lungi dal risolvere la situazione, ha aumentato la frammentazione. Lo stiamo vedendo in questi giorni in cui comincia a essere effettiva la presidenza degli Stati Uniti.

Il Re di Spagna, Filippo VI, nel suo discorso di Natale, ha fatto un appello a superare "l'intolleranza e l'esclusione, la negazione dell'altro e il disprezzo delle opinioni altrui". È un buon invito. Ma la necessità di affermare il valore degli altri può diventare anche un wishful thinking, un pensiero più o meno buono. Se l'altro, pur essendo nel torto, governa; se l'altro non mi lascia libero, se lo percepisco come una minaccia per il mio mondo, perché dovrebbe essere un bene?

Le energie etiche per tenere in piedi le virtù illuministiche della tolleranza e della concordia sono andate dissolvendosi. Tra le altre cose perché queste virtù, come ha affermato l'antropologo Mikel Azurmendi, nascondevano una fredda indifferenza verso gli altri. Ci siamo isolati dietro le alte mura dei nostri diritti soggettivi mentre silenziosamente aumentava l'insicurezza riguardo la nostra identità. E così insicuri abbiamo perso il gusto, l'arricchimento e l'ampliamento degli orizzonti che accompagna qualunque amicizia con il diverso - un'amicizia civica per definizione. La noia comanda nei nostri giardini chiusi.