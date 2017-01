Prayer of the Mothers, la forza della pace

"Gentile signore, sono rimasta delusa dalla sua decisione di non scrivere nulla a proposito di 'The March of Hope', uno degli avvenimenti più significativi che si siano tenuti in Israele da anni. Lei dice che la marcia organizzata dal Women Wage Peace non interessa al suo giornale, che lo spazio viene dato a cosa succede in altre parti del mondo. Non mi sorprende che il mondo non sia interessato a migliaia di donne che in Israele marciano per la pace". Queste le amare parole contenute in una lettera aperta che appare sul sito del WWP, rivolte a un inviato della stampa estera in Israele.

Una lettera aperta dove si prende atto con rammarico che nessun giornale o sito occidentale (con l'eccezione della rivista online italiana "Il Paese delle donne") abbia scritto una sola riga a proposito di un avvenimento straordinario che ha avuto il suo picco alla metà dello scorso ottobre, The March of Hope, la marcia della speranza, a cui hanno preso parte migliaia di donne israeliane, palestinesi, arabe, cristiane, ebree e musulmane. Tutte insieme per chiedere la fine di ogni ostilità tra Palestina e Israele e quella cosa che tutti citano continuamente spesso blaterando slogan usa e getta: la pace. Certo, in un mondo dove gli atti di terrorismo accadono ormai di continuo, anche alla vigilia di Natale e nella notte di Capodanno, l'attenzione dei media si concentra su questi tragici avvenimenti che caratterizzano la "terza guerra mondiale a pezzi". Ma cosa è veramente più forte e cosa incide di più sulla realtà?

Nell'estate 2014 durante l'escalation di violenza tra Israele e Hamas, culminata nell'operazione militare "Tzuk Eitan", un gruppo di donne ebree e palestinesi di religione musulmana, cristiana ed ebraica fondano il movimento Women Wage Peace, "donne impegnate per la pace". Alla base, il desiderio di opporsi in modo concreto a due visioni ideologiche parimenti fallimentari in atto in Medio Oriente: la costruzione dei muri, gli insediamenti forzati di coloni, la segregazione, la povertà; dall'altra l'educazione alla violenza e l'odio, l'intifada, il terrorismo. Queste donne, sottolineando il loro ruolo di madri e portatrici di vita, si sono invece messe insieme per chiedere la pace, ora. Con una sola richiesta sostanziale: "Che i nostri leader politici lavorino con rispetto e coraggio, includendo la partecipazione delle donne per trovare una soluzione al conflitto. Solo un accordo politico onorevole può assicurare il futuro dei nostri figli e nipoti".

Si muovono in modo semplice e spontaneo. Ogni due giorni, una donna del gruppo apre la sua porta ad altre che abbiano voglia di parlare e discutere. Ogni venerdì centinaia di attiviste scendono agli incroci principali delle città più importanti del Paese fermando le macchine, offrendo nastri azzurri ai passanti e invitando alla possibilità di fare pace.