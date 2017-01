Il bene radicale

In un passaggio televisivo di pochi secondi una madre, una giovane operaia di una fabbrica di Molvena nel vicentino, parla di Nicole, la figlia di sei anni affetta da tetraparesi spastica e spentasi la vigilia di Natale. Colpiscono le sue parole e la sua serenità quieta: "ti amerò per sempre, un giorno ci rincontreremo… Nicole mi ha insegnato che la felicità resiste anche al dolore".

Alla base di una tale limpidezza il gesto dei suoi colleghi di fabbrica che le avevano donato i loro giorni di ferie, affinché potesse assistere la figlia che aveva bisogno di assistenza continua. Come è già accaduto in Francia, nel 2009 con il caso Mathys, anche qui i legami sono quasi anonimi: "Molti dipendenti li conosco soltanto di vista, eppure hanno saputo fare un gesto di puro altruismo, arrivando a rinunciare, per me, a un po' del tempo che invece avrebbero potuto trascorrere con le loro famiglie".

Dinanzi ad un simile gesto è opportuno fermarsi a pensare, in silenzio, perché il silenzio aiuta a sentire il proprio cuore.

Si è trattato di un gesto di umanità assoluta che squarcia la notte della morte di Nicole e che ha consentito alla madre di realizzare il suo sogno più grande: quello di stare accanto alla figlia fino alla fine. Si è trattato di vere e proprie scintille di bene che questi colleghi hanno saputo produrre rinunciando a qualcosa di più grande del danaro: i giorni di ferie. Un aspetto di importanza decisiva quando si lavora in fabbrica.

Questo gesto di solidarietà gratuita, che ha significato molto per la madre, insegna molto anche a noi.

Una simile umanità dice molto sull'essere umano. Una tale radicalità di bene, una tale capacità di gratuita umanità testimonia la presenza di un'eccedenza del cuore dinanzi alla quale qualsiasi ringraziamento appare insufficiente. Non basta infatti congratularsi per un gesto così bello e profondo al tempo stesso. Forse non basta nemmeno che la notizia circoli — com'è sacrosanto — tra i giornali, raggiungendo le reti televisive.

Credo che tanta umanità abbia bisogno di qualcosa di più di tutta la riconoscenza, pur sincera, che possiamo esprimere. Credo che possa essere soddisfatta solo dal dono più alto: quello che consente alla madre di pronunciare la frase più bella e densa: "un giorno ci rincontreremo". Dandole così la certezza di una vittoria sulla morte della figlia e quindi, riappropriandosi di quest'ultima.

Credo che sia per gente come questa, per queste scintille anonime di bene, che Cristo si sia fatto uomo. Credo che sia proprio per questa capacità di umanità gratuita e profonda che Dio ha posto nel cuore dell'uomo che ci sia stato bisogno che suo figlio si incarnasse. Credo che sia proprio in ragione di quest'umanità che sia stato necessario che la promessa si facesse carne e venisse a riannodare i legami tra cielo e terra, restituendo a quella madre, ed alle mille altre che l'hanno preceduta in una strada così aspra e dolorosa, la certezza che non siamo fatti per la morte, ma per la vita.