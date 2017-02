La crescita è una fiducia responsabile

Perché l'Italia è il paese Ue che crescerà meno, nel 2017 e nel 2018? Le previsioni invernali diffuse dalla Ue sono crude: soprattutto in vista della (probabile) riforma dell'Europa a più velocità. Il fotogramma di un Pil italiano unico ad aumentare meno dell'1% non contiene tuttavia la propria analisi: o almeno ripropone tutti gli interrogativi, i tentativi d'interpretazione, i dibattiti prodotti ogni trimestre da un film iniziato già nel 2008 (da allora al 2015 sono stati quasi dieci i punti di Pil perduti).

La svolta del 2011 - l'anno della crisi dello spread e quindi dell'austerity imposta da Europa e mercati - ha lasciato certamente l''Azienda-Paese a corto di fiducia: variabile che gli economisti definiscono "intangibile", ma che in concreto si misura a colpi di centinaia di miliardi di minore domanda di consumo e d'investimento, sia da parte delle famiglie che delle imprese. La crisi di fiducia "reale" e "percepita", in Italia, si è presto riverberata nel settore bancario, colpito a spirale dalla recessione, oltreché da specifiche strette regolamentari da parte dell'Europa. Qui l'effetto principale è stato il prosciugamento del credito nonostante le iniezioni di liquidità e i tassi zero decisi dalla Bce nell'ultimo biennio.

Un punto di sintesi significativo e osservabile è stato il crollo della domanda edilizia (il settore tradizionalmente "motore"del Pil): nel biennio 2014-2015, ad esempio, la diminuzione delle nuove case vendute in Italia è stata doppia rispetto a quella registrata in Germania e Gran Bretagna, quadrupla rispetto a quella francese. Sul versante imprenditoriale è spiccato con non minore evidenza il netto invecchiamento del parco-macchine dell'industria italiana. Fra il 2005 al 2015 - ha segnalato l'Ucimu - le macchine utensili installate in un campione di 3mila aziende italiane sono scese da 340mila a 305mila e la loro età media è aumentata da meno di 11 anni a quasi 13.

Gli italiani mantengono ancora un significativo stock di risparmio, anzi continuano ad alimentarlo (nel 2016 i gestori di risparmio monitorati da Assogestioni hanno totalizzato una raccolta netta positiva per 54 miliardi). La resistenza della propensione al risparmio è comunque l'altra faccia della cautela nel consumo e soprattutto nell'investimento. E non occorre essere economisti per seguire la spirale recessiva in tutte le sue volute: Pil e occupazione, pressione tributaria sempre alta ma conti pubblici sempre in affanno (soprattutti il debito ai limiti di guardia), bilanci bancari in sofferenza nonostante i tassi zero. Naturalmente con tutti i riflessi mediatici del caso: dai titoloni sulle "banche che falliscono" a quelli sull'ennesimo ultimatum Ue per un aumento delle accise della benzina. E non sorprende - in questa lunga congiuntura - che la produttività dell'Azienda-Paese abbia fatto ben pochi passi in avanti: soprattutto quella del lavoro (dal 1995 al 2015 è cresciuta allo 0,3% medio annuo, rispetto al +1,6% medio della Ue).