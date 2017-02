Accettare le sfide senza paura

È passato un anno dall'incontro di Cuba tra il patriarca Kirill e papa Francesco e molti se lo ricordano quasi solo per dire che non è cambiato nulla. Particolarmente dolente è stata nei giorni scorsi questa constatazione in Russia, dove l'incontro aveva acceso, per un verso, molte speranze e, per un altro, molte obiezioni, non solo tra i rappresentanti degli ambienti ultra-conservatori e tradizionalmente anti-ecumenici (che lo hanno considerato l'incontro con un eretico) o tra chi vi aveva visto esclusivamente un evento politico, ma anche tra chi, pur avendo uno sguardo di autentica simpatia per i cattolici, si era lamentato di un certo modo, un po' dirigistico e poco condiviso (papista e burocratico, è stato detto), con cui si era arrivati all'incontro stesso.

Molto si potrebbe rispondere a questa insoddisfazione, che oltre tutto spesso non nasce da malanimo ma, anzi, dal desiderio di cuori ardenti che non possono pacificarsi con la divisione; e proprio per questo ardore le obiezioni e l'impazienza, di fronte a un effetto che è stato giudicato sin troppo "effimero", non meritano una risposta sbrigativa, magari anche tranquillizzante ma un po' astratta.

Mentre riflettevo sulla questione, ho avuto la fortuna di tornare a visitare Vladimir (circa duecento chilometri a nordest di Mosca) e le città che la circondano: Suzdal', Bogoljubovo, Jur'ev-Pol'skij, nel giro di pochissimi chilometri un concentrato incredibile di chiese, tutte stupende, molte risalenti al XII secolo e frutto del lavoro e della genialità di maestranze italiane: italiani (cattolici, si presume) nella Russia (ortodossa, si presume) di oltre un secolo dopo lo scisma! La divisione c'era già e già stava scavando i suoi solchi, ma evidentemente non aveva ancora lasciato segni visibili, anzi, era come se la gente non se ne fosse accorta, così che poteva ancora edificare insieme e gustare insieme una bellezza comune, che oggi continua ad arrivare sino a noi senza magari che ci rendiamo conto della sua origine, e senza che neppure sospettiamo quanto sarebbe importante ricordarci di questa origine, quanto sarebbe utile questo ricordo (una volta fatto proprio) per superare tante divisioni.

E forse allora tutto dipende dal saper vedere, perché forse adesso potrebbe essere in atto il processo contrario e l'unità potrebbe aver di nuovo ripreso a farsi strada attraverso tutte le nostre divisioni senza che noi neppure ce ne accorgiamo. Allo stesso modo, in fondo, molti di noi sembrano non accorgersi più di Cuba e averla dimenticata come un dono "casuale".

Mentre mi dicevo queste cose arriva la sorpresa della realtà, che è sempre più ricca delle nostre attese. La grande poetessa russa (ortodossa) Ol'ga Sedakova pubblica sulla sua pagina FB un sunto dell'intervento di papa Francesco a Roma Tre: non del discorso preparato e consegnato al Rettore, ma di quello improvvisato, senza testo; e ci vuole proprio un gusto particolare per l'unità, un sovrappiù di desiderio per sobbarcarsi la fatica di tradurre un discorso senza testo.