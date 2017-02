L'Italia tra cicale e formiche

Il boom dell'export italiano a fine 2016, insieme all'accelerazione della produzione industriale di dicembre, come ha evidenziato l'editoriale di mercoledì firmato da Gianni Credit su queste pagine, sta ad indicare che la ripresa sta finalmente arrivando?

Il dato dell'avanzo commerciale è notevole: quasi 10 miliardi in più rispetto al 2015, ottenuti lungo un anno considerato negativo a livello mondiale.

Per capire però perché prestazioni di tale entità non sembrano in grado di trascinare la crescita del Paese, bisogna aver bene presente il contesto da cui proveniamo. Ad esempio, a riguardo della bassa produttività, cioè del rapporto tra la quantità prodotta in una data unità di tempo e i mezzi impiegati per produrla.

I numeri ufficiali sono impietosi. Dal 1995 al 2015 la produttività oraria del lavoro è cresciuta al ritmo medio annuo dello 0,3% (ed è diminuita nel 2015, ultima misura disponibile). Nel ventennio la crescita cumulata è stata del 5%: gli Usa hanno fatto otto volte meglio, Francia, Germania e Gran Bretagna sei volte, come del resto la media Ue. Hanno fatto meglio anche due paesi dell'Europa mediterranea come Portogallo (cinque volte) e Spagna (tre volte).

Su questi dati ci sono spiegazioni diverse e discordanti.

Una prima interpretazione attacca il neo liberismo dell’Unione europea che, ossessionata dal debito pubblico, impedirebbe l’intervento "keynesiano" dello Stato, cioè quell'investimento pubblico in grado di sostenere l'economia.

Un seconda tesi mette in luce il declino di grandi gruppi in Italia che, come riportano spesso gli interventi de il Sussidiario, non è casuale, ma frutto della politica industriale scellerata o inesistente degli ultimi 30 anni e delle svendite sospette di grandi imprese pubbliche. La produttività cresce con forti budget di ricerca, con aggregazioni di cervelli, con grandi flussi di capitali finanziari e umani che permettono l'interazione organizzativa fra addetti e macchine in fabbrica, come ad esempio quella nell'"industria 4.0". Dove nulla è "grande", la produttività ristagna e declina.

I neo liberisti nostrani prendono a pretesto questo concetto e ne fanno un loro cavallo di battaglia: l’attacco alzo zero contro il "nanismo" delle imprese abbinato alla loro proprietà familiare. Secondo questa tesi il successo di piccole e medie imprese farebbe leva più sulla vivacità umana dei loro imprenditori che sulla produttività. I dati statistici sembrerebbero dar ragione a questa tesi: per la manifattura italiana la produttività nelle imprese grandi è quasi tripla rispetto a quella delle micro. Un rapporto simile a quello osservato nella manifattura spagnola, ma decisamente più alto di quello registrato in Germania (2 volte e mezzo) e Francia (2 volte). Ma occorre vedere anche l’altra faccia della medaglia: l’Italia si caratterizza per un’elevata concentrazione di occupati nelle microimprese (45.2% del totale), maggiore che nelle altre economie in questione (40% Spagna, 29% Francia, 19% Germania). E "occupazione" significa lavoro, consumo, possibilità di vita diversa: se è auspicabile nel lungo periodo un cambiamento, la morte darwiniana delle piccole imprese nel breve periodo significa disastro umano e sociale.