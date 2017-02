Vivere è la nostra strada

Qualcuno mi chiedeva cosa penso del caso di una persona che vuol fare eutanasia e di cui attualmente si sta parlando molto. Ho risposto: "Speriamo che si affermi la vita". Sono convinto che la vita è l'unico criterio per capire il bene. Una cosa è buona se ci fa vivere, e cattiva se toglie la vita. Riflettendoci su, alla fine ho aggiunto: "Siamo buoni in quanto siamo vivi, non vivi in quanto buoni. Non è lo sforzo di essere buoni che ci rende vivi; è un tuffo rischioso nella vita che produce — si spera — il frutto buono. Perciò vivere, sempre, è la nostra strada".

Queste considerazioni mi hanno richiamato alla mente due giovani donne che mi sono venute a parlare di problemi analoghi.

La prima mi ha rivelato di avere delle difficoltà affettive molto serie. "Quando penso a questo problema — mi ha detto — a volte vorrei poter prendere in mano un coltello e tagliarlo via, così da rimuovere il motivo di tanto dolore". Era come se stesse cercando di separarsi dalla sua vita affettiva per non dover rischiare l'umiliazione di certi comportamenti. L'ho guardata, chiedendomi che cosa desiderasse Dio per lei, e le ho detto: "Dio ha fatto di lei una creatura vivente e vuole che lei viva. Come pensa di vivere sopprimendo i suoi affetti, i suoi sentimenti? Certo, è un grosso rischio. Rischia di cadere in cose biasimevoli. Quello che tocca a lei è scoprire tutto il bene che vuole alle persone, ma per far questo deve includere i suoi affetti, per quanto storti e problematici".

Mi è venuto in mente la parabola dei talenti che Gesù racconta nel Vangelo. Un re partendo per un viaggio lasciò nelle mani di tre suoi servi enormi somme di denaro; a uno cinque talenti, a un altro due e a un terzo uno. Mentre i primi investirono i soldi e li fecero fruttificare, il terzo nascose il tesoro per non sbagliare. Il suo re reagì male: "Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso; avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglieteli dunque il talento, e datelo a chi ha i dieci talenti. Perché a chiunque ha, verrà dato e sarà nell'abbondanza; ma a chi non ha, verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti" (Mt. 25, 26-30).

La vita che Cristo ci ha dato non la vuole indietro senza che noi l'abbiamo vissuta, senza aver corso il rischio di investire la vita nella vita, nella Sua vita. Sarebbe stato meglio per il servo — come per noi — aver rischiato e fallito e poi essere andati dal re in lacrime, mendicando il suo perdono, invece di non aver rischiato nulla.