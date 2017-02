Venuti al mondo per fare cosa?

Venuti al mondo per dare l'assalto: avventurieri, esploratori, pionieri. Nati, certi giorni, per calare le reti in mare, altri per riparare le reti sulla riva, altri a poggiare lo sguardo sul destino del mondo. Avranno il sale cucito addosso tutti gli amici del Maestro: "Voi siete il sale della terra" (Mt 5,13-16). Nel loro volto brillerà la luce: "Voi siete la luce del mondo". Sono arnesi — il sale e la luce — che non hanno la veemenza tipica dell'assalto ma tengono la delicatezza di chi si poggia sul bordo delle cose, sul limite del mistero: sul cibo per dare sapore, sulla superficie delle cose per darle fisionomia, spessore. Elementi primi di una vita feriale che a Dio stette tremendamente più a cuore delle vite-esagerate allora in voga.

Il sale non forza la carne: le si appoggia sopra, quasi chiedendole il permesso d'entrare. La luce non calca la superficie: le bussa tutt'intorno per chiederle se è gradita. Il sale e la luce, come l'uva del vigneto nella stagione del sole: il sole non la tocca nemmeno, eppure guardandosi il grappolo si scopre vino buono. La ricetta-del-gusto è trasparente nei Vangeli: evangelizzare non è aggiungere qualcosa che la creatura non possiede, armati di paura e forza. Parlare di Dio sarà una sfida di tutt'altra fattezza: permettere all'uomo di scoprire ciò che è già dentro di lui. Poggiarsi sull'uomo, lambire la ferita che sanguina, palpare la carne sofferente. Stare sulla soglia, pronti a tutto, capaci d'amare il tutto che accadrà: il massimo del rifiuto, l'inimmaginabile dell'accoglienza. Dio, in breve.

Nella realtà, cum grano salis. Dentro quel dramma-della-carne che per i poveri è l'unico dogma che esista: tutto il resto, anche la più fine teoria, non ha sapore se la carne non ne avverte l'urto di ciò che significa per lei. La vita vera, la vita più misera, è sempre più fascinosa della vita immaginata: dentro la storia Dio si manifesta, sulle nuvole ama dare appuntamento l'Avversario. Forse per questo Cristo, agli amici che volevano andargli dietro, ha detto d'essere luce e sale: si specializzeranno nel fare emergere ciò che già esiste, nel risvegliare il gusto delle cose, nel dare una forma all'amore-ottenebrato, nel prestare voce a chi voce non ha. Con quel modo di fare modesto che è della madre: in attesa, bussando.

Come ha fatto Lui, così faranno loro: "La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie" (Gv 3,19). Luce-negata, bellezza-ferita, Dio-rifiutato: la luce, però, non per questo si è fatta oscura, è diventata oscurità. Ha accettato d'essere luce-negata, tanto "non può restare nascosta una città che sta sopra un monte".