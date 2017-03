La salute del modello Milano

Il destino del polo Ieo-Monzino. Quello della Città della Salute. La candidatura di Milano a ospitare l'Agenzia europea del farmaco (Ema), in partenza da Londra dopo Brexit. Quante scadenze, quante opportunità, quante incognite nel futuro della sanità milanese-lombarda. Quanti attori, quanti decisori.

Saranno le grandi banche della City meneghina (UniCredit, Mediobanca e Intesa Sanpaolo) a esprimere la valutazione ultima dell'offerta congiunta dei gruppi Rocca e Rotelli per il polo Ieo-Monzino. Una proposta annunciata come due volte amichevole. I due big della sanità privata (Humanitas e Policlinico San Donato-San Raffaele) hanno rinunciato a scendere in campo l'uno contro l'altro per la conquista dell'intero centro guidato fino a pochi mesi da da Umberto Veronesi. Allo Ieo viene proposto l'aggancio all'Humanitas nell'oncologico; il Monzino verrebbe invece calamitato dal San Donato nel cardiologico.

Due ospedali-campus (a fianco delle due facoltà mediche statali di Milano), due progetti d'impresa con ambizioni d'eccellenza già realizzate nell'healthcare e con forti potenziali di crescita nella ricerca biomedica. Due realtà milanesi maturate nel laboratorio pionieristico della sanità lombarda, rimodellata dalla concorrenza sussidiaria fra pubblico e privato. "Servizio alla persona", cioè alta qualità sostanziale erogata al cittadino (lombardo ma anche di altre regioni italiane) rimettendo a fattor comune strategico strutture pubbliche e ospedalità privata sotto la cabina di regia dell'amministrazione locale, in un quadro di compatibilità finanziaria: questo il policy mix che ha prodotto il "modello lombardo", che ha mostrato efficienza e competitività sia nella rete territoriale dell'assistenza di base che nel network specialistico.