La trappola per fregare il cuore

Che nessuno sghignazzi dicendo: "Satana non esiste". Quel lurido essere immondo non ha mai guadagnato tanto terreno come quando, dotato d'immane furbizia, ha fatto circolare la falsa notizia della sua morte: "L'ultima astuzia del Diavolo, fu scritto, è di sparger voce della sua morte" (G. Papini).

E' proprio una notizia-del-demonio: anche il diavolo, non dimenticatelo mai, ha i suoi miracoli. I suoi marchingegni per abbindolare il cuore: sa di non poter promettere ciò che promette Cristo, il suo perpetuo avversario. Non potendo competere in fatto di qualità, fa leva sul complemento-di-tempo, quantità grassa: "Diventerete come Dio" (Gen 3,5). Subito, all'istante, nell'immediato. Senza faticare. In materia di combattimento, Satana è un animale da rissa: muta la tentazione in attrazione.

Dai pulpiti qualcuno ancora proclama che a Satana, un giorno, riuscì di tentare pure Cristo, in pieno deserto. I Vangeli, però, narrano un'altra faccenda, che è esattamente l'opposto: "Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto" (Mt 4,1-11). Mica Satana andò alla ricerca del Cristo. Accadde l'esatto opposto: dopo trent'anni a Nazareth – passati ad imparare il mestiere di cambiare il mondo – il Figlio volle fare di tutto per non perdere tempo. Decise d'andargli alle calcagna "per essere tentato dal Diavolo".

Satana si fece trovare puntuale con Cristo: fu una sorta di annunciazione. Gli uomini di burro – com'è chi scrive – Satana li annulla pure stando lontano. Quelli tutti d'un pezzo, che hanno chiara la strada da battere, il demonio ha necessità d'incontrarli viso-a-viso: farli soccombere è un lavoraccio del demonio anche per Lucifero.

Cristo, dunque, gli viene in aiuto: è lui stesso a presentarsi. Per quaranta giorni s'è allenato alle logiche del deserto: col digiuno si è tolto l'inutile per armarsi solamente del necessario. Per mostrare a Satana quanto sia corta la sua fantasia. Perché ad un uomo che ha fame, la cosa più ovvia è tentarlo col pane: "Dì che queste pietre diventino pane". Poca fantasia nel curriculum di Lucifero. Tanta supponenza nel mettere davanti la compagnia, esattamente a chi gli amici se li sceglierà altrove: "Gettati e ti sorreggeranno gli angeli". Ancora materia, ovvietà.

Ad uno che, per scelta, non avrà nemmeno dove posare il capo, cosa promettergli se non un impero di abitazioni? Eccolo: "Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai". Un Dio-acrobata, un prestigiatore di folle, un Dio-fornaio: è il sogno di Satana. Vedere Cristo annunciare una religione diversa da quella per la quale era venuto nel mondo: "Gettati giù, Dio". Lui, invece, aveva già deciso di farsi vicino all'uomo – fino a farsi masticare nell'Eucaristia – proprio per tentare l'esatto suo contrario: "Innalzati, uomo!" Punto e a capo: "Il diavolo lo lasciò", per l'appunto.