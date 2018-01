Se è l'Alfa a spingere Fca negli Usa

Con un boom di vendite di nuovi modelli l'Alfa Romeo rinverdisce la sua tradizione negli Usa. E Wall Street la considera già un nuovo simbolo di Made in Italy industriale. GIANNI CREDIT

10 gennaio 2018 Gianni Credit

Sergio Marchionne, Ceo di Fca (LaPresse)

Fca macina un record dopo l'altro in Borsa e gli analisti si sbizzarriscono sulle strategie del gruppo italo-americano nel 2018: l'ultimo con Sergio Marchionne al timone a Detroit. Fiat-Chrysler - è noto - cerca un'alleanza strategica e le opzioni sono diverse. Qualche risposta potrebbe arrivare già la prossima settimana, dal Salone dell'auto in programma proprio in una rediviva Detroit. Fca sarà protagonista di una maxi-operazione, che segnerebbe forse un ulteriore distacco della famiglia Agnelli dalla proprietà? Al di là delle smentite di rito la prima indiziata resta Volkswagen. Ma una partnership potrebbe maturare a livello industriale: dove Fca sembra poter giocare anzitutto la carta Jeep. Peraltro non l'unica, anzi.

E' stata Bloomberg, la più importante agenzia finanziaria di Wall Street, a segnalare a inizio anno l'eccezione performance messa a segno da Alfa Romeo su un mercato dell'auto Usa molto dinamico. Uno fra i più antichi marchi del Made in Italy ha visto moltiplicarsi le sue vendite per quasi 23 volte: dalle 528 vetture del 2016 alle 12.031 dell'anno appena concluso. "Un risultato anacronistico - ha osservato con ironia sottile Bloomberg - in un'industria automobilistica ipnotizzata da alimentazione verde e guida automatica". Eppure tanto è stato: il Biscione originario dell'industria milanese si è aggiudicato il più brillante incremento del 2017 fra i car brand in Usa. Ha rinverdito "il suo sex appeal degli anni 60" e battuto l'ultima annata significativa per l'Alfa oltre Atlantico: 8.200 vetture nel 1986. Com'è stato possibile dopo trent'anni "dormienti"?

"Alfa ha fatto valere i suoi diritti di un costruttore vecchia maniera: motori potenti, solida ingegnerizzazione, design elegante". Ed è già un caso di studio: Fca ha messo assieme guru creativi del marketing con i tecnici della Ferrari e ha detto loro di pensare in grande. Li ha lasciati lavorare senza la miriade di vincoli che oggi i grandi costruttori pongono ai loro progettisti in termini di componenti standard, per schiacciare i costi. Sono nate così una sedan e un Suv: entrambe made in Italy, nota Bloomberg, come sinonimo di best-in-class sia nel design che nelle prestazioni. L'esito è stata comunque la "cattura" di quote di mercato Usa di Bmw, Mercedes e Cadillac. E non è mancato un primo contributo ai margini di un gruppo che sta cercando di stabilizzare la sua cittadinanza globale nel ventunesimo secolo. E per quale certamente sarà prezioso ciò che è stato concepito 108 anni fa al Portello: essenzialmente uno "stile", sottolineano tutta gli analisti. Un modo di fare auto, di fare impresa. Capace di farsi valere anche molte vite dopo, molto lontano.

