Azzannati dalla Bellezza

Cristo lascia libere le pecore amate, tanto sa d'essere così bello che basta l'eco della voce perché i cuori impazziscano: "Conoscono le mie pecore, le mie pecore conoscono me". MARCO POZZA

21 aprile 2018 Marco Pozza

Abside della Basilica di S. Apollinare in Classe (VI sec.) (Foto dal web)

Non ha mai detto d'essere buono, buon-pastore. Ha detto tutta un'altra cosa, dal peso specifico enorme: "Io sono il bel pastore". E' questa la ragione per cui Dio non è tenuto a portare giustificazione alcuna delle sue acrobazie. E' bello e a chi nasce bello tutto sarà concesso: "La Bellezza non può essere interrogata: regna per diritto divino" scriveva Oscar Wilde, che ebbe il coraggio di dire che il posto di Cristo — qualora volessimo dare posto a Colui che non ha posto — è tra i poeti.

Dio-poeta: alla Bellezza il nulla è necessario per creare, per fare poesia. Il contrario della bellezza è il mercimonio, prostituzione: "Il mercenario, invece". Adoro Dio quando indossa questo vestito, è la migliore tra tutte le sue versioni: "Sono io il più bello. Forza, avanti un altro!". Mi fa impazzire un Dio così, per un Uomo così non ci si pensa due volte a mandare in soffitta tutto il resto. Ci lascia liberi: "Volete andarvene anche voi?" Non esiste posto più bello di Lui, lo sa. Le cose del cuore, però, adora sentirsele ripetere anche Lui. Proprio come me: "Da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna" (Gv 6,68-69). Lascia libere le pecore amate, tanto sa d'essere così bello che basterà l'eco della voce perché i cuori impazziscano: "Conoscono le mie pecore, le mie pecore conoscono me". Conosciuto l'amore, sarà facile (ri)fiutare le versioni tarocche dell'amore. Punto.

Non teme d'apparire esagerato — "Sono il bel pastore" — perché, nel caso di emergenza, non c'era nessun altro, eccetto lui, a soccorrere la pecora caduta in fondo alla scarpata. Quando tocca la carne, l'Amore è da pelle d'oca. Nessuna, delle eccitazioni carnali, sorregge il ritmo della carne risorta. Della Sua carezza. Prima il piacere, poi il dovere: "Quando tocca fa diventare trasparente Zaccheo, il pubblicano, rende immacolata Maddalena, la peccatrice" (C. Carretto).

Satana, cuore molestatore, impazzisce minacciando ritorsioni: "E' Dio vanitoso, costui. Dice d'essere il più bello: dov'è l'umiltà che predica? Insopportabile un Dio così!". Insopportabile lo è per davvero: quando uno ci mette la faccia, chi non ha il coraggio di farlo dirà che è tutta un'esibizione. Accetta anche questo il bel-Cristo: d'essere tacciato di vanità, d'essere sospettato d'andare con donne mal costumate, di venir confuso con amanti di passaggio. Accetta tutto, perché Lui non è un mercenario, quello che "vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge". Cristo no: arriva il lupo e lui si mette di traverso, gli occhi addosso, decide di farsi scudo delle sue pecore. "Giù le mani dalla Samaritana, nessuno s'azzardi di mandar via Maddalena. Lasciate a casa mia la peccatrice, portatelo a me quel farabutto di don Marco".

E' bello un Dio così, con la faccia sporca: se l'è sporcata per pulire me. Non è bello, è sublime. Somiglia ad una persona che dopo un'ora che ci parli è più bella di un'ora prima. Una bellezza allucinante, come la luna di pomeriggio: poi riacquisti la lucidità, ti avvicini, guardi meglio, e niente. E' proprio bellissimo quel cuore-acceso. "Non lo merito tutto questo, è troppo". Non è troppo, è la giusta misura di Dio. Dio bellissimo, l'Esagerato.

I lupi esistono: attaccano, molestano, girovagano. E' grazie ai lupi che si ama il bel-pastore. E' l'avversario a rendere avvincente la sfida: più è forte, più la vittoria sarà bella. L'amore ha bisogno degli avversari, è lo sfidarli il suo biglietto da visita: "L'hai abbandonata tu? Me la stringerò al petto io" è il romanticismo di Dio. Di chi ama senza calcoli. La pecora, coccolata, non sa come sdebitarsi. Ci pensa Dio, ancora Lui: "Mi sei preziosa al grado massimo. E' stato spontaneo venirti a prendere". Una voce così — scorgo il Pirla rabbrividire dall'invidia — chi la scorderà più? "Mi riconosceranno dalla voce", dice Dio. Basterà la voce per ricordarci che i lupi esistono: questo lo sanno tutti. La pecora ha bisogno di ricordarsi che i lupi verranno sconfitti. Azzannati dalla Bellezza dell'amore, "la miglior lettera di raccomandazione" (Aristotele). Dio dice: "Sono il bel-pastore". Tradurlo buon-pastore è aver paura d'imbattersi in uno che ami come ama Dio.

