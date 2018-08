Se M5s rilancia il collocamento "sovietico"

Il vicepremier Di Maio prepara una nuova retromarcia nelle politiche per il lavoro: il rilancio del collocamento pubblico legato al reddito di cittadinanza. GIANNI CREDIT

08 agosto 2018 Gianni Credit

Luigi Di Maio, vicepremier e ministro dello Sviluppo e del Lavoro (LaPresse)

Il "decreto dignità", secondo indizi sempre meno vaghi, non creerà posti di lavoro e ne metterà invece a rischio di esistenti. Il disegno di legge sul reddito di cittadinanza — il secondo provvedimento strutturale sulla scrivania del super-ministro Luigi Di Maio — prevederà invece un sicuro impatto occupazionale: le assunzioni (pubbliche) destinate a rilanciare i centri (pubblici) per l'impiego. Sarebbero questi ultimi — soprattutto negli intenti della metà "gialla" della maggioranza di governo — le punte di lancia della nuova politica del lavoro. E quest'ultima sarebbe orientata anzitutto a controllare i futuri percettori del reddito di cittadinanza, che non dovranno sfuggire alla contropartita obbligatoria che il ministero dello Sviluppo e Welfare si accingerebbe a chiedere loro: un mix — tuttora indefinito negli strumenti e negli sbocchi — di "lavoro socialmente utile" e di "formazione-lavoro".

Le nuove "politiche attive per il lavoro" verrebbero dunque strettamente connesse al reddito di cittadinanza e sarebbero affidate ai 550 Cpi disseminati lungo la penisola, oggi gestiti da circa 8.200 dipendenti dello Stato, delle Regioni o di altri enti pubblici. La rete costa attualmente 600 milioni circa all'anno, ma Di Maio — secondo le ultime indiscrezioni — vorrebbe investire su di essa fino a 2 miliardi: per rafforzare in house gli organici e le strutture di una politica del lavoro targata rigorosamente Pa.

I "nuovi Cpi" — da quanto filtra da governo e Parlamento — segnerebbero dunque il ritorno a una logica di "collocamento nazionale", centralizzato e — almeno sulla carta — chiuso alla sussidiarietà delle agenzie del lavoro. Su questo versante specifico, del resto, Di Maio ha espresso già nei panni del vicepremier un'opinione elementare: "Le agenzie fanno caporalato" .

Anche sul terreno critico del mercato del lavoro sembra dunque profilarsi una brusca inversione di tendenza rispetto a vent'anni di riforme progressivamente orientate al mercato (Treu, Biagi e Jobs Act). Lo Stato, almeno nella visione M5s, vuol tornare ad essere gestore unico della domanda e dell'offerta di lavoro, ai limiti della pianificazione. Il primo passo sarebbe il rafforzamento delle strutture pubbliche di distribuzione del reddito di cittadinanza; poi verrebbe la programmazione e gestione dei corsi di formazione e del "lavoro di pubblica utilità"; infine arriverebbe lo smistamento delle "nuove risorse" (almeno 300mila, secondo la cifra-bandiera ufficiosa di Di Maio) verso il mondo produttivo, attraverso non meglio definite "banche dati nazionali". Sembra l'Unione Sovietica pre-1989: chissà quale sarà l'effetto sull'Italia del 2018.

© Riproduzione Riservata.