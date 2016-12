SCUOLA/ Lo spartiacque del referendum e il "convitato di pietra"

Caro direttore,

l'esito inequivocabile del referendum costituzionale dovrebbe segnare un punto importante di svolta anche per la scuola.

In questo auspicio non mi riferisco tanto ai significati trasversali del voto e cioè al dato, abbastanza netto pure questo, che esso ha riguardato, oltre che la Costituzione, la bocciatura sostanziale delle politiche del governo Renzi. Che il voto abbia travolto il Jobs Act come la Buona Scuola, le politiche sull'immigrazione come i provvedimenti relativi alle crisi bancarie è cosa evidente non solo agli analisti. Se si è fatta, prima del 4 dicembre, un'azione non dico di propaganda attiva ma anche solo di ascolto della realtà circostante, dagli amici ai viaggiatori della metropolitana, dal negoziante alle persone in attesa dal dentista, non dovrebbe essere difficile convenire su quanto ho scritto sopra.

Per il mondo della scuola l'ascolto dovrebbe essere stato decisamente più agevole e trovo perciò disperato lo sforzo di Gianni Zen di salvare i provvedimenti contenuti nella legge 107/2015 e la sua autrice. Del resto, su questo, perfino Renzi aveva sconsolatamente ammesso di essere riuscito in un'impresa titanica, quella cioè di avere scontentato tutti, compresi gli eventuali beneficiari di misure (l'immissione in ruolo ed il cosiddetto potenziamento) confuse e perfino improduttive.

E' sotto gli occhi di tutti l'avvio caotico di quest'anno scolastico, è sotto gli occhi di tutti il colossale spreco di risorse innanzi tutto umane implicito in un potenziamento che non potenzia un bel nulla nemmeno al secondo anno di applicazione. E' sotto gli occhi di tutti che l'alternanza scuola-lavoro sta producendo sicuramente un notevole sforzo di fantasia applicativa e solo cose abbastanza risibili e ridicole come la coltivazione delle angurie o come quella degli allievi delle scuole che accompagnano i visitatori della "Tour Eiffel" natalizia in tubi Innocenti di Napoli chiamata Nalbero.

E mi fermo qui per riprendere, invece, un discorso sulla specificità di un referendum che avrebbe dovuto riguardare prevalentemente un giudizio sulla revisione costituzionale. Lo schieramento del Sì, nel disperato tentativo di spostare il focus dalla personalizzazione, ha tanto ossessivamente quanto ipocritamente ripetuto la necessità che la discussione fosse nel merito del provvedimento.

L'ipocrisia di questo invito a chi ha studiato diritto risultava e risulta assai evidente. Per discutere sul merito bisogna conoscerlo e non è che l'invito fideistico ed ipocrita poteva far dimenticare un dato segnalato nelle rare ricerche (ne ricordo un paio, del Cidi e della Regione Piemonte sotto la presidenza Bresso) sul tema.

Qual è questo dato? Quello di una scarsa se non inesistente conoscenza non solo della Costituzione, ma anche di quelle nozioni minime che pomposamente spesso chiamiamo "competenze di cittadinanza". Se persino i parlamentari, come impietosamente ci dimostrano filmati e servizi televisivi anche recenti, ignorano l'abc costituzionale, su cosa si fondava l'auspicio che il corpo elettorale discutesse sul merito? E questa famosa conoscenza nel merito dove si sarebbe dovuto acquisire se non a scuola?