SCUOLA/ Dialogo, rigore e apertura: il "segreto" di una paritaria eccellente

Una scuola superiore paritaria di eccellenza c'è anche a Cesena, città di provincia della Romagna "rossa" e anticlericale. Abbiamo intervistato la preside, Ombretta Sternini, per sapere da lei com'è la situazione delle scuole nel territorio e che cosa permette al Liceo Sacro Cuore di essere in vetta alle classifiche.

Professoressa Sternini, lei che è stata per molti anni docente presso un prestigioso liceo statale cesenate, come reputa la situazione generale delle scuole superiori nel territorio di Forlì-Cesena?

Per l'esperienza maturata in tanti anni di insegnamento, posso affermare che il livello delle scuole del nostro territorio è mediamente buono nei licei e in alcuni istituti tecnici di lunga tradizione. Va però messo in evidenza come negli ultimi anni il loro percorso sia stato ostacolato da una mancata strategia di edilizia scolastica, che è venuta a smembrare l'unità delle comunità scolastiche, e ancor di più dalla recente normativa sul reclutamento che, nel tentativo di risolvere il problema del precariato, ha spesso generato una precarietà dei collegi docenti. Questi fattori, congiunti al generale decadimento del contesto culturale, hanno offuscato quel clima di vivacità e di confronto che si respirava in passato all'interno di questi ambiti scolastici.

Eduscopio si propone di dare indicazioni veritiere alle famiglie che cercano la scuola migliore per i propri figli. Sicuramente i dati che analizza sono reali, ma i criteri relativi agli esiti universitari e agli sbocchi lavorativi sono sufficienti per scegliere una buona scuola?

A mio parere la prospettiva di Eduscopio, anche se è parziale, ha in sé degli elementi di oggettività che possono essere giudicati più attendibili delle stesse rilevazioni dell'Invalsi. Il successo in ambito universitario e lavorativo infatti indica una crescita complessiva della personalità degli studenti, che è frutto non solo di un buon livello di istruzione ma anche di uno sviluppo di quelle che oggi vengono definite "non cognitive skills", come la creatività, la capacità di relazione e di collaborazione. E queste sono dimensioni particolarmente importanti proprio nella tensione educativa delle nostre scuole. Ne abbiamo una conferma ogni anno dai dirigenti degli istituti statali che guidano le commissioni dell'esame di stato e giudicano i nostri studenti.

Il risultato del liceo Sacro Cuore è stato ottimo, ma su alcuni giornali è stato scritto che quando si hanno classi poco numerose (come nel vostro caso), per di più con ragazzi provenienti da famiglie "agiate", i risultati non sono attendibili. Cosa risponde a queste affermazioni?

Innanzitutto sfatiamo il pregiudizio sulla condizione "agiata" dei nostri studenti! Certamente la presenza di una retta rischia di operare una qualche selezione; però, guardi, nelle nostre scuole incontriamo molte famiglie che sono disposte a sacrifici enormi per permettere ai loro figli di frequentarle. Grazie a un continuo e consistente impegno di fundraising riusciamo ad elargire borse di studio in riduzione alla retta a circa il 20 per cento dei nostri alunni. Per quanto riguarda il numero, certamente classi piccole facilitano il dialogo educativo, ma ai risultati messi a fuoco da Eduscopio corrispondono quelli dei più numerosi studenti della scuola media che proseguono gli studi nelle scuole statali, e spesso arrivano a trenta per classe…

Che cosa rende il vostro liceo così competitivo e su quali aspetti puntate?