SCUOLA/ Caro babbo (Natale), vojjamo 'na scola forte e pos-moderna

Caro Babbo Natale,

so che manco esisti, perché ciò 16 anni, e ormai sò grande. Ma, siccome vado a una Scuola Superiore dove la Bbona scola non è riescita a fa fuori tutti sti decrepiti 'nsegnanti, st'anno ho studiato ancora, come mi nonna, il Cavalcanti. Mo però ho capito che se potrebbe fare una scrittura per parlà a chi nun ce sta, ma che se vorebbe tanto che ce fosse. Che poi è quello che, senza studià, già lo sapevo che mannavo gli sms alla mi tipa nell'ore de lezione. E allora, come vorebbe sto mio "anziano" professore, faccio un compito di imitazione, in attesa che tu ce mandi un proffe del tipo digitonativo, modello Tre Punto Zero, 'no ggiusto, potenziato e de nova generazione, che ce 'nsegni a fà ste Competenze, che poi ci serviranno a fotte i concorrenti nelle avverse Sentenze e nee dure Selezioni; e no a sti secchioni che bisticciano pei voti nell'ore dee lezioni. Quinni:

Cara piccola epistolella, vai arguta, leggera et bella, a dire al mi Babbo Natale che se deve sbrigare, che non è più tempo de giocare; vojjamo 'na scola forte e pos-moderna, che ci insegni el diritto nostro e la di altri efficienza: tutti vogliamo, cazzo, st'eccellenza; se c'è qualche deficienza, mandaci del dottore la sentenza: ao!, ma nun vedi che er giovane è dis-coso??!! mo daje na prova facilitata e levamoce dar foco sta patata. Dì insomma a Babbo, o letturella, che noi lo si ringrazia di gran cuore per il bonus dato a tutte quelle gran signore che cianno fatto ballà la salsa e la lambada nell'aula fredda pomeridiana tutta ggelata; a tutti quei fricchettoni che cianno portato er dibattito politico al posto della noia de capì sta robba fuffa de la Costituzione; e nun dementecà, o pagginella, de dije la cosa tua più bella, che pure i granni der nostro Collettivo se lo sarebbero magnato vivo el nostro Ministrone dell'Edu-cazzione... ah, è na femmena, mejo, a magnare a Ministrona... ah, mo adesso è naltra Ministra? Ma quanta ggente che se pija cura de nojartri ragazzi dee Superiori! A nojartri cianno pure dato na Carta credditizia a gratise, che c'insegna al Consumo crescitivo, a fa i bbbbboni debbitori ... Vabbè, nun dementecarti, oh pergamina, de ringrazziallo, er babbo bono de li bonussoni, per sto miracolo che dice mi fratello granne che fa l'ultim'anno de la quinta: che davero quello che si studia a scora è diventato finalmente vero, che ciabbiamo un Patto Gentiloni vivo ancora sotto l'occhio nostro, artro che infilzato sui libbrii morti de li mortacchioni vostri! ehhhh questa è la robba fina! eh... sti lazzi, eh... sti mi ramponi!