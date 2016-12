SCUOLA/ Formazione iniziale & reclutamento: il diavolo si nasconde nei dettagli...

Il 23 dicembre scorso il neoministro dell'Istruzione Valeria Fedeli ha pubblicato un "Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche" del Miur per il 2017. Esso individua nove priorità che si pongono in piena continuità con il precedente governo e con la legge 107/2015 "Buona Scuola". Continuità peraltro tradita dalla rapidità con cui l'atto di indirizzo stesso è stato formulato. Il documento assume, infatti, come prima priorità "proseguire nel processo di implementazione e completa attuazione della legge n.107 del 2015", ricalcando per buona parte le nove deleghe che la legge 107 affida al governo ai commi 180-185.

In particolare, il lungo e complesso comma 181 riguardava, alla lettera b) punti 1-8, il "riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante" — in primis — "l'introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per l'accesso alla professione".

In apertura dell'atto di indirizzo, la priorità politica 1 è il "Miglioramento del sistema scolastico: formazione iniziale/reclutamento, formazione in servizio, autonomia e valutazione".

Una riflessione pare ragionevole proprio sulla formazione iniziale e sul reclutamento, a contributo di una mancata analisi dei dati che dovrebbe essere alla base di qualsiasi tentativo ulteriore. La mancata discussione giustamente invocata da G. Zen non giova alla politica dell'istruzione che, prima che il sistema, dovrebbe essa stessa esser tesa ad un miglioramento. Nel merito del focus qui scelto, cosa è accaduto quest'anno?

1) Un concorso a cattedra riservato agli abilitati di due cicli di Tfa, cioè secondo una tempistica che non ha rispettato il ritmo "ordinato" promesso dal ministro Profumo, per cui dopo ogni ciclo Tfa ci sarebbe stato un concorso riservato agli abilitati. Il concorso ha dato come esito un'altissima percentuale di bocciati, causa di una polemica tra alcuni atenei e il Miur, e tanti pasticci (lentezza nella formulazione delle graduatorie che ha lasciato a casa per quest'anno quasi la totalità dei vincitori, cattedre sparite, cattedre scoperte, accesso agli atti problematico, criteri di valutazione per l'orale stabiliti dalle commissioni e discutibili, paradossi come quello della candidata bocciata alla prova scritta e chiamata a fare il commissario).

2) L'immissione in ruolo di tanti precari attraverso diverse fasi, che ha nella sostanza posto rimedio per buona parte alla condanna a carico del nostro Paese come formulata dalla Corte Europea di Giustizia. Precari che hanno dovuto accettare l'eventuale spostamento in altre regioni, mortificando l'unità del nucleo familiare, e che poi sono stati fatti tornare a casa con incarico su sostegno anche senza specializzazione (!). Con ciò ledendo i diritti dei neo-specializzati su sostegno che avevano ottenuto il titolo a caro prezzo (4mila euro circa).