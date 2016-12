SCUOLA/ Il piano della Fedeli? Salvare il Pd e recuperare il voto dei docenti

Non è ben chiaro quanto sia costata sinora la legge 107, anche se alcune fonti parlano di circa due miliardi di euro e l'assunzione di 90mila docenti. È opinione oramai unanime che la Buona Scuola, definita da un sindacalista trentino "una scuola alla buona", a fronte di investimenti significativi, non abbia portato effetti positivi e molti nodi restano al pettine. Il merito ai docenti è stato erogato solo a chi ha avuto incarichi formali (spesso svolti fuori dall'aula con funzioni organizzative), senza valorizzare i docenti migliori; il precariato non è stato azzerato, la mobilità è aumentata a dismisura, i concorsi non hanno prodotto le tanto desiderate assunzioni di giovani docenti. Tant'è che sostituito il ministro Giannini, reo di tutte le responsabilità e i fallimenti, è giunto al Miur il ministro Fedeli, a cui è stato dato il compito apparente di correggere gli errori della precedente gestione.

Come sostiene Federico Fornaro, senatore Pd e capofila bersaniano al senato, il problema è però anzitutto politico e i punti su cui porre attenzione sono la chiamata diretta dei docenti da parte dei dirigenti scolastici e il merito. Si tratta dei due provvedimenti previsti dalla legge 107 che non vanno giù all'ala sindacale e alla sinistra del Partito democratico. Ora si capisce con più chiarezza perché sia stata scelta a reggere il Miur Valeria Fedeli, ministro senza laurea dei laureati italiani. Da buona sindacalista, ha scelto di tornare all'antico e fa rientrare dalla finestra la concertazione sindacale, che con Renzi era stata tenuta fuori dalla porta. Lo scopo non sembra quello di risolvere tutte le incompiute della Buona Scuola, ma quello di ricucire le ferite aperte all'interno del Pd.

E così, sia i punti della 107 bocciati dalla Consulta (il metodo decisionale per l'edilizia scolastica e le competenze per la riforma 0-6 anni), sia le linee guida per la nuova Maturità, sia la chiamata in servizio e la formazione docenti, saranno compresi nel tradizionale decreto "milleproroghe" in preparazione e da varare entro il 31 dicembre. Serve tempo e come noto il metodo del convincere, del trovare soluzioni condivise è di lunga durata, anche perché la posta in gioco è la sopravvivenza stessa del Partito democratico, che ha sulle spalle la responsabilità del governo. Il tempo serve infatti anche a ricucire gli strappi causati dal Jobs Act e dalle esternazioni del ministro Poletti, perché sia l'eventuale nuovo referendum sul lavoro sia la riconquista del consenso tra i docenti italiani sono considerate priorità assolute nel Pd e, strano a dirsi, permettono una sorta di unità d'intenti tra maggioranza e minoranza interna.