SCUOLA/ Carattere e conoscenze, come educare entrambi per essere "più bravi"

Istruire, compito principale della scuola, deriva dal latino instruere "apparecchiare, equipaggiare", composto da in "dentro" + struere "costruire". "Costruire dentro", "costruire nella" persona. Ma costruire che cosa, come e perché? Un aiuto per rispondere a tali domande — fondamentali per chi opera nel mondo della scuola, ma anche per tutti gli adulti della società interessati all'educazione dei giovani — è il volume, di recente uscita, Far crescere la persona. La scuola di fronte al mondo che cambia, a cura di G. Vittadini, Fondazione per la Sussidiarietà 2016.

Il testo è suddiviso in due parti: la prima composta da saggi che affrontano da diversi punti di vista — culturale, sociale, economico, statistico — il tema dello sviluppo del capitale umano e del compito dell'educazione nella società attuale; la seconda da una serie di testimonianze che propongono esempi in atto di scuola buona. La sua unità risiede in una scoperta: "Il concetto di capitale umano si è progressivamente arricchito incorporando altre dimensioni della vita del singolo e dei gruppi sociali, meno legate a un'idea di conoscenza intesa in senso nozionistico. È quanto avvenuto con la scoperta dei non cognitive skills come fattore decisivo della qualità del capitale umano" (Vittadini-Folloni, p. 62). Quanto influiscano nella riuscita scolastica i tratti del carattere, la stabilità affettiva, il dominio delle emozioni, le capacità relazionali, il senso di responsabilità è esperienzialmente evidente a chi opera nella scuola… ma la novità del volume consiste nella dimostrazione della misurabilità di tale incidenza e dalla presentazione dei risultati di indagini statistiche che mostrano quanto, a parità di cognitive skills, le persone dotate di qualità personali quali "energia, amicalità, coscienziosità, stabilità emotiva apertura mentale" (i big five, p. 85) abbiano migliori performance in campo scolastico e lavorativo, godano di migliori condizioni di salute e abbiano meno probabilità di coinvolgimento in attività illegali.

Il secondo aspetto di novità del volume risiede nell'affermazione che tali aspetti del carattere non siano caratteristiche esclusivamente innate, bensì siano tratti della persona educabili innanzitutto in famiglia e poi nella scuola: "Ciò che invece non è stato ancora esplicitato è che il capitale umano stesso è 'producibile' e quindi accumulabile. Esso non può essere, infatti, associato semplicemente alla somma delle abilità innate dei singoli individui, quanto piuttosto a un loro sviluppo, la cui sede principale o privilegiata è quella dei sistemi di istruzione" (Agasisti-Sibiano, p. 79). Vale a dire: l'intelligenza e il carattere possono migliorare e favorirne lo sviluppo è il compito principale della scuola, in un mondo che cambia così vorticosamente da non lasciar neanche presagire quali saranno le sfide a cui andranno incontro i nostri giovani.

Una sfida che la scuola deve cogliere e che, a giudicare dalle testimonianze della seconda parte del volume, può cogliere. Ad alcune condizioni, però.