SCUOLA/ Its, un modello da salvare contro il non-senso delle "lauree" Giannini

Si chiama decreto ministeriale 987/2016 e ha introdotto le "lauree professionalizzanti". E' l'ultimo regalo della gestione Giannini, poche ore prima di lasciare il Miur. Dici lauree professionalizzanti e pensi a un "di più" di offerta del nostro sistema formativo, a qualcosa che prima non c'era e che ora dà una chance in più ai giovani. Niente di tutto questo: è un'iniziativa realmente dannosa, senza pensiero e senza progetto, spiega Alessandro Mele, direttore generale di Cometa, membro della cabina di regia degli Its.

Ci spieghi bene, direttore.

Con un blitz, a riflettori già spenti, la Giannini ha azzerato il dibattito sullo sviluppo armonico del sistema della formazione terziaria professionalizzante in Italia, già avviato nel 2016 tra Miur, Its, Crui e Governo. Una forzatura senza nessun confronto e senza nessuna responsabilità politica che rischia seriamente di compromettere la sopravvivenza del sistema Its.

Perché?

Perché mettiamo in crisi un'esperienza certa (e con risultati acquisiti) capace di offrire risposte flessibili e personalizzate, aderenti alle esigenze dinamiche e in continua evoluzione del mercato del lavoro, per un'alternativa tutta da costruire e che nel passato ha dato risultati fallimentari.

Facciamo un passo indietro. Nelle citate lauree professionalizzanti c'è l'aspetto formativo, c'è il tirocinio e c'è il diploma finale. Che cosa non va?

Non va la mancanza di un pensiero che permetta di guidare e valutare le conseguenze di un progetto culturale indispensabile per il paese. Poi la responsabilità politica delle scelte di investimento. La Giannini aveva appena perso in parlamento l'opportunità di raddoppiare il fondo di dotazione degli Its con soli 13 milioni (somma ferma da cinque anni malgrado il raddoppio del numero di fondazioni): e chi paga il conto delle lauree professionalizzanti?

Insomma, siamo all'improvvisazione, per non dire peggio.

Manca tutto il progetto. Ad esempio, come avere una flessibilità delle docenze che assicuri un'offerta formativa adeguata alla competizione globale e al salto tecnologico che stiamo vivendo? Occorre lavorare su un criterio che non sia una "riduzione del numero di pagine" delle lauree triennali. Non dovremmo poi dirlo noi, ma come fa il Miur a legiferare sulla formazione professionale se è di competenza regionale?

A che punto era ad oggi l'attuazione del sistema Its?

93 fondazioni, circa 6mila allievi all'anno in formazione, più dell'80 per cento dei ragazzi risultano occupati dopo un anno di attività. Le fondazioni sono ancora in fase di consolidamento, molte sono partite poco più di due anni fa. La qualità del sistema è ancora a macchia di leopardo, alcuni hanno in mente i corsi post-diploma come gli Ifts, ma molte sono già esperienze significative con un alto potenziale.

Ma in che cosa gli Its rispondono di più alla sfida?