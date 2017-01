ISCRIZIONI SCUOLA 2017/ Miur, registrazione e invio domande online, come fare, le scadenze e il caso dei disabili (ultime notizie oggi, 10 gennaio)

ISCRIZIONI SCUOLA 2017: MIUR, REGISTRAZIONE E INVIO DOMANDE ONLINE. COME FARE, LE SCADENZE E I CASI PARTICOLARI (OGGI, 10 GENNAIO) - A partire da ieri è possibile registrarsi al nuovo sito del Miur per effettuare le iscrizioni a scuola, online dei propri figli al prossimo anno scolastico: riguardano le classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e sono obbligatorie solo per le scuole statali. Per quelle paritarie, infatti, sono facoltative. Chi, però, è già in possesso dell'identità digitale SPID (Sistema pubblico di identità digitale) salta il primo step e passa direttamente al secondo, quello relativo all'invio delle domande, il cui via libero è fissato a lunedì 16 gennaio. Le iscrizioni online vanno effettuate entro il 6 febbraio, ma non è previsto un ordine di arrivo. Questa modalità non va seguita per le iscrizioni alle scuole di infanzia: in questo caso resta valida, con le stesse tempistiche, la procedura cartacea. La scuola d'interesse comunque può essere individuata attraverso una ricerca sul portale "Scuola in chiaro". A disposizione comunque è stato messo un video-tutorial, una mini-guida e le FAQ, le cosiddette domande ricorrenti, oltre ad una linea telefonica dedicata (06-58494025).

ISCRIZIONI SCUOLA 2017: MIUR - Cosa cambia in fase di iscrizione a scuola per gli alunni con disabilità? La domanda da compilare e inviare online va perfezionata con la presentazione della certificazione rilasciata dall'Asl di competenza e deve contenere la diagnosi funzionale. La scuola così può procedere con la richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell'Ente locale, oltre che alla stesura poi di un piano educativo personalizzato con la famiglia e gli specialisti dell'Asl. Discorso simile per le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA): le domande vanno perfezionate con la presentazione a scuola della relativa diagnosi. L'alunno in questo caso è dispensato dalle prove scritte di lingua straniera. Nessuna differenza per gli alunni con cittadinanza non italiana nelle procedure di iscrizione online: i minori con status di rifugiato o di protezione sussidiaria hanno accesso agli studi con le stesse modalità previste per i cittadini italiani. Coloro che sono sprovvisti di codice fiscale possono procedere comunque con l'iscrizione online: è consentita la creazione di un codice provvisorio che poi la scuola sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.

