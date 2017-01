SCUOLA/ Dirigenti, famiglie, studenti, un rischio per tutti e per ognuno

Nel Piano triennale relativo alla prevenzione della corruzione come anche nella gestione nell'ultima versione ISO 9001.2015 si parla di rischio, di gestione del rischio, di cultura della prevenzione.

Il concetto di "rischio", dunque, è entrato a pieno titolo nella considerazione della vita amministrativa, al di là dei consueti rilievi sulla nostra vita relazionale. Dire "rischio" è altro modo per dire "vita come possibilità".

Nel mondo della scuola, per la peculiarità che la caratterizza, il concetto di rischio rimanda in particolare al binomio libertà-responsabilità. Più che contesto soggetto a possibile corruzione, dunque, come terreno per la cultura della prevenzione.

Se ci poniamo dal punto di vista dei ragazzi, anzitutto, e delle loro famiglie, quel concetto ci dice la centralità che il nostro servizio pubblico è chiamato a riconoscere. Siamo davvero, cioè, al servizio dei nostri utenti e del nostro sistema-Paese?

Se ci poniamo, invece, dal punto di vista sociale-territoriale ed istituzionale, è evidente la consapevolezza su una offerta formativa che noi siamo tenuti a qualificare, per rispondere al meglio alle nuove domande formative e al nostro tessuto sociale.

Per tutti noi, operatori della scuola, dunque, è un'ottica da tenere ben presente, e che qualifica il nostro ruolo, le nostre mansioni, le nostre responsabilità. Dato lo sfondo educativo e culturale, e tenuti presenti i percorsi di istruzione. Non possiamo, cioè restare indifferenti di fronte ai dati sociali, in alcune statistiche drammatici.

Lo stesso vale anche per il preside, alias dirigente scolastico?

Si diceva, il rischio è in funzione della libertà-responsabilità. Dunque per il preside, chiamato a coordinare più che a dirigere una comunità scolastica, diversi sono i "fattori di rischio".

Anzitutto, in relazione alle persone, cioè ai docenti, ai dsga, agli amministrativi, ai collaboratori scolastici.

Se è, come si sente ripetere, "responsabile del servizio", con precisi percorsi di miglioramento inseriti negli incarichi triennali, vincolanti e tenuti alla verifica da parte di un nucleo esterno, in realtà può ben poco: per la stabilità, senza limiti temporali, del personale "di ruolo", per le graduatorie per il personale non di ruolo, perché l'automatismo delle stesse graduatorie non produce incarichi secondo criteri di qualità, ma incarichi qualunque, neutri, non rispettosi della dignità delle persone. Trattate come numeri. Perché, lo sappiamo tutti, una cosa è sapere, altra è saper fare.

Ha provato a porre rimedio a questa evidente (tutti nel mondo della scuola lo sanno) mancanza la famosa "chiamata diretta", con incarichi triennali, oggi in via di ripensamento. Un passo coraggioso, quello della chiamata diretta, ma non compreso nella sua valenza positiva. Altra deve/dovrebbe, poi, essere la verifica perché questa modalità sia equa e trasparente.

Il preside, dunque, responsabile di tutto, in realtà di ben poco, sul personale che coordina, come sulle strutture.