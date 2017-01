CONCORSO SCUOLA DOCENTI 2016/ Graduatorie di merito: prove suppletive ad aprile 2017, ecco le date (Miur, ultime notizie oggi 11 gennaio)

CONCORSO SCUOLA DOCENTI 2016, GRADUATORIE DI MERITO: PROVE SUPPLETIVE AD APRILE 2017. ANIEF, "MIUR ALZA BANDIERA BIANCA"(OGGI, 11 GENNAIO) -La calendarizzazione delle prove suppletive del concorso scuola docenti 2016, che a giugno di quest'anno dovrebbero portarre all'approvazione delle graduatorie di merito, vene considerata dall'Anief (Associazione Sindacale Professionale) come la dimostrazione che il Miur ha alzato definitivamente "bandiera bianca" rispetto al decreto del direttore generale del 23 febbraio scorso. A chiarilo è Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, che in un comunicato ripreso da Orizzonte Scuola spiega:"Ancora una volta l’azione dell’Anief ha prodotto pregevoli risultati con tanti aspiranti insegnanti che avranno finalmente modo di accedere a quelle prove suppletive chieste a gran voce e da tanti mesi dall’Anief. In questo modo, si potrà quindi, finalmente, riparare alle numerose ingiustizie che il Ministero dell’Istruzione ha posto in essere con l’emanazione dei bandi del concorso 2016 proprio a discapito di molti lavoratori precari della scuola, spesso con diversi anni di esperienza di insegnamento alle spalle ma incredibilmente esclusi dalla prova concorsuale che avrebbe potuto dare loro la possibilità di accedere all’immissione in ruolo: ponendo fine, in questo modo, al lungo periodo di precariato cui sono stati costretti. E di questo non possiamo che esserne pienamente soddisfatti".

CONCORSO SCUOLA DOCENTI 2016, GRADUATORIE DI MERITO: PROVE SUPPLETIVE AD APRILE 2017, ECCO LE DATE (OGGI, 11 GENNAIO) - Il concorso scuola docenti 2016, nonostante il nuovo anno sia iniziato, è ancora lontano dal dirsi concluso: proprio in questi giorni, infatti, il Miur sta predisponendo il calendario nazionale delle prove suppletive per i ricorrenti contro il DDG 23 febbraio 2016 che possono vantare provvedimenti giurisdizionali favorevoli. A riferirlo è OrizzonteScuola.it, secondo cui la prova scritta è dovrebbe svolgersi nel mese di aprile 2017 e, calcolando il tempo necessario per la correzione e lo svolgimento delle prove pratiche e orali, l’intera procedura dovrebbe concludersi entro il mese di giugno di quest'anno attraverso l'approvazione delle graduatorie di merito definitive. A detta di Orizzonte Scuola tappe cruciali affinché queste date non slittino saranno il 20 gennaio, quando gli Uffici Scolastici Regionali pubblicheranno gli elenchi dei ricorrenti già censiti ed ammessi a sostenere la prova suppletiva, il 15 febbraio con il consolidamento della banca dati, la fine di febbraio con il collaudo delle aule disponibili per lo svolgimento delle prove e la metà di marzo con l'assegnazione dei candidati alle aule in ordine alfabetico.

