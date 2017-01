Iscrizioni Scuola 2017/ Miur, invio domande online e registrazione: iter domanda e i possibili stati di aggiornamento (ultime notizie oggi 11 gennaio)

ISCRIZIONI SCUOLA 2017: MIUR, REGISTRAZIONE E INVIO DOMANDE ONLINE. I POSSIBILI STATI DELLA DOMANDA (OGGI, 11 GENNAIO) - A partire da lunedì è possibile registrarsi al nuovo sito del Miur per effettuare le iscrizioni a scuola, online dei propri figli al prossimo anno scolastico: riguardano le classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e sono obbligatorie solo per le scuole statali. Per quelle paritarie, infatti, sono facoltative. Chi, però, è già in possesso dell'identità digitale SPID (Sistema pubblico di identità digitale) salta il primo step e passa direttamente al secondo, quello relativo all'invio delle domande, il cui via libero è fissato a lunedì 16 gennaio. Da quella data, e senza priorità o limiti temporali, scatterà la reale fase di iscrizione con l’invio della domanda ad ogni specifica scuola scelta per i prossimi anni scolastici dei figli minori. Ma cosa succede una volta che la domanda verrà ricevuta dagli istituti scolastici? L’iter, spiegato dal sito del Miur, prevede che automaticamente il sistema restituisca una ricevuta di conferma dopo l’invio della domanda; a questo punto la scuola di destinazione, presa in carico la domanda, conferma l'accettazione oppure, in caso di indisponibilità di posti, la indirizza ad altra scuola, scelta dal genitore come soluzione alternativa. La famiglia riceve via e-mail tutti gli aggiornamenti sullo stato della domanda sino alla conferma di accettazione finale: sono quattro e lo stesso sito del Ministero li definisce dettagliatamente. Inoltrata: ovvero è stata recapitata alla prima scuola/CFP scelta, che, dopo la chiusura delle iscrizioni, inizierà a valutarla insieme a tutte le altre domande pervenute. Accettata: quando la domanda è accolta dalla scuola/CFP destinataria dell'iscrizione. Smistata: quando - in caso d'indisponibilità di posti o in assenza dei requisiti indicati nei criteri di accoglimento delle domande - viene inoltrata alla scuola/CFP indicata dalla famiglia come soluzione alternativa. Restituita alla famiglia: quando la scuola/CFP restituisce alla famiglia la domanda già inoltrata (o su richiesta della famiglia stessa o su iniziativa della scuola/CFP) per integrare alcune informazioni mancanti. Una domanda restituita, dopo le modifiche, deve essere nuovamente inoltrata.

ISCRIZIONI SCUOLA 2017: MIUR, REGISTRAZIONE E INVIO DOMANDE ONLINE. COME REGISTRARSI? (OGGI, 11 GENNAIO) - Se invece si risulta ancora non registrati e in possesso dell’identità digitale SPID (Sistema pubblico di identità digitale), bisogna - prima di attendere l’inizio delle iscrizioni scuola 2017 - registrarsi al portale Miur. L’operazione è abbastanza semplice, ma bisogna seguire passo passo le indicazioni apportate dal sito del Ministero in modo da non ritrovarsi spiacevoli inconvenienti dell’ultima ora. Nella pagina “registrati” del portale di iscrizioni Miur, il percorso da seguire prevede per prima cosa di inserire il proprio codice fiscale e di selezionare la casella di sicurezza "Non sono un robot”. In seguito viene chiesto di compilare una scheda con i dati anagrafici e l'indirizzo e-mail (da digitare due volte per sicurezza). A questo punto, il terzo passaggio una volta completata la scheda vede la verifica del riepilogo dati inseriti a cui dar seguito con il naso “conferma i tuoi dati” per poter completare la registrazione; altrimenti cliccare su "torna indietro" per tornare al passaggio precedente ed effettuare le correzioni necessarie. L’ultima fase da svolgere prima del 16 gennaio - quando cioè scatteranno le vere iscrizioni alle scuole - viene illustrata ancora dal portale Miur: «Successivamente si riceve una e-mail all'indirizzo che è stato indicato, in cui è riportato un link sul quale si dovrà cliccare per confermare la registrazione. A questo punto, verrà inviata una seconda e-mail con le credenziali (nome utente e password) per accedere al servizio Iscrizioni on line. Al primo accesso al servizio viene richiesto di cambiare la password che è stata inviata via e-mail. La password modificata deve essere di almeno 8 caratteri e deve includere: un numero, una lettera maiuscola e una lettera minuscola. Sempre al primo accesso, l’applicazione chiede anche di confermare o integrare i dati di registrazione (abilitazione al servizio). Una volta inseriti e confermati i dati è possibile procedere con l'iscrizione».

